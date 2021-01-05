 

Интервью Бацман с главой налоговой Любченко. Где и когда смотреть

05.01.2021, 21:56, Новости дня
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Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выйдет интервью с председателем Государственной налоговой службы Украины Алексеем Любченко.

Как сообщила “ГОРДОН” Бацман, интервью записали по Skype, оно продолжалось около часа. Трансляция начнется в 20.00 на канале “Алеся Бацман”.

Во время интервью Любченко говорил об экономической ситуации в Украине и перспективах на 2021 год, влиянии карантина на экономику, коррупционных схемах в налоговой, в частности, о так называемых скрутках на НДС, о которых заявил бывший министр финансов Игорь Уманский, о своих достижениях и ошибках на посту председателя ГНС, налоговой амнистии, а также о том, почему инвесторы не спешат вкладывать деньги в Украину, сколько в Украине бедных людей и надо ли его люстрировать за работу в налоговых органах во время президентства Виктора Януковича.

“[Почему инвесторы не идут в Украину?] Неравная конкуренция (посмотрите, кто в Украине доступ к природным ресурсам имел), защита частной собственности, рейдерство… Ставки налогов там даже не в первой пятерке”, – сказал Любченко. 

Любченко родился в 1971 году в селе Орловец Городищенского района Черкасской области. Окончил Киевский государственный экономический университет (специальность – экономическое и социальное планирование). Доктор экономических наук.

Любченко работает в налоговых органах с конца 1990-х. Был на руководящих должностях в Государственной налоговой администрации (ГНА) в Кировоградской и Черкасской областях.

В 2009 году Любченко занял должность заместителя председателя ГНА и остался на ней после избрания Януковича президентом. Заместителем руководителя налоговой Любченко был до 2011 года. После этого работал вице-президентом “Украгрохимхолдинга”.

В апреле 2020 года Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы Украины

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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