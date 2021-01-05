Во Львове правоохранители изъяли рекордную партию героина на 2,3 млрд грн
05.01.2021, 21:56,
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Служба безопасности Украины предупредила контрабанду 1035 кг героина в страны Евросоюза на сумму более 2,3 млрд грн. В Украину наркотик завезли из Пакистана в декабре 2020 года через порт Южный в Одессе, сообщила пресс служба СБУ.
Под видом пищевой продукции дельцы транспортировали героин во Львов чтобы потом переправить его в страны Европейского союза как “дипломатический груз”, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Трех иностранцев оперативники СБУ задержали во Львове во время фасовки героина в арендованном складском помещении. В этот же день сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов наркотрафика. Все четверо – граждане Турции.
Правоохранители продолжают устанавливать круг лиц, причастных к наркобизнесу.
Спецоперацию провела СБУ под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры и при содействии Государственной таможенной службы Украины.
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