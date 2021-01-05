Для иностранцев открывают доступ к китайскому радиотелескопу FAST

05.01.2021, 21:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как сообщают сотрудники китайского радиотелескопа FAST, доступ к нему ученых из-за рубежа будет открыт с первого апреля текущего года. На это уже получено официальное разрешение властей КНР.

Напомним, что данный радиотелескоп является на сегодня крупнейшим в мире. В частности, он обладает пятисотметровой апертурой. Однако китайцы готовы предоставить для зарубежных коллег только 10% времени, которое будет работать устройство для наблюдения за космосом.

Напомним, что ранее своего рода всемирной обсерваторией считался телескоп «Аресибо», расположенный в Пуэрто-Рико (305 метров). Однако его построили еще в шестидесятые годы прошлого столетия. От старости недавно этот телескоп разрушился.