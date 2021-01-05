Компания Dell выпустила ноутбуки с автоматически закрывающейся камерой

05.01.2021, 21:44, Новости дня

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Привычка очень многих пользователей заклеивать камеры своих ноутбуков скотчем нашла, наконец-то отклик у крупного производителя. Компания Dell на последней презентации показала «ноуты» Latitude 9000, у которых есть специально предусмотренная шторка для автоматического перекрытия объектива камеры.

Теперь пользователи могут не беспокоиться, что при помощи вредоносных программ кто-то сможет подсматривать за ними через камеру ноутбука.

Шторкой пока оснащены модели Latitude 9420 и 9520. Если данная функция действительно будет востребована на рынке, разработчик обещает распространить ее и на другие свои устройства. Для автоматического открытия или закрытия шторку можно синхронизировать с приложениями, предполагающими видеосъемку.