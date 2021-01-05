 

Компания Dell выпустила ноутбуки с автоматически закрывающейся камерой

05.01.2021, 21:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Привычка очень многих пользователей заклеивать камеры своих ноутбуков скотчем нашла, наконец-то отклик у крупного производителя. Компания Dell на последней презентации показала «ноуты» Latitude 9000, у которых есть специально предусмотренная шторка для автоматического перекрытия объектива камеры.

Теперь пользователи могут не беспокоиться, что при помощи вредоносных программ кто-то сможет подсматривать за ними через камеру ноутбука.

Шторкой пока оснащены модели Latitude 9420 и 9520. Если данная функция действительно будет востребована на рынке, разработчик обещает распространить ее и на другие свои устройства. Для автоматического открытия или закрытия шторку можно синхронизировать с приложениями, предполагающими видеосъемку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Сильнейшие наводнения затопили зачищенные от лесов области Украины

05.08 / Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тыс. человек

03.08 / Мантуров заявил об историческом рекорде по выпуску аппаратов ИВЛ

19.07 / Судебное заседание по делам против Нетаньяху началось в Иерусалиме

24.10 / В РФ успешно завершились первые огневые испытания второй ступени «Ангары-1.2»

23.09 / Компания Apple намерена выпустить мини-версию iPhone 12

09.07 / В Латвии собрались запретить усыновление детей иностранцами

09.08 / Лукашенко сказал о первом иностранном визите после победы на выборах

20.08 / “Гарантируем безопасность, жилье и материальную помощь”. Соратница Тихановской призвала силовиков перейти на сторону народа. Видео

17.11 / Российские саперы разминировали Лачинский коридор в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска