 

Во время авиаудара в Мали погибли 100 человек

05.01.2021, 21:38, Новости дня
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По меньшей мере 100 человек погибли в результате авиаудара по населенному пункту Бунти в центральной части Мали, рассказал глава местной администрации Адама Гриаба.

Инцидент произошел в ночь на 4 января, кто стоит за воздушным ударом, пока неизвестно, передает агентство «Анадолу».

Как сообщил Гриаба, количество жертв может возрасти до 150. Отмечается, что в момент бомбардировки в селе проходила свадьба, большинство участников которой погибли.



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