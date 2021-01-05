 

Страны ОПЕК+ согласились на увеличение Россией добычи нефти

05.01.2021, 21:38, Новости дня
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Страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль и март. Действующие параметры добычи нефти будут сохранены для всех, кроме РФ и Казахстана, сообщили источники в делегациях альянса.

Россия увеличит добычу на 65 тыс. баррелей в сутки, Казахстан – на 10 тыс. баррелей, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Саудовская Аравия намерена объявить о дополнительно сокращении добычи сырья.

В понедельник РФ на заседании ОПЕК+ выступила за рост добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, вице-премьер Александр Новак заявил, что диапазон цен на нефть в 45–55 долларов за баррель является наиболее оптимальным для России, чтобы восстановить свою добычу. Новак также пояснял, что увеличение добычи нефти с 1 января 2021 года на 2 млн баррелей в сутки, как это изначально было предусмотрено соглашением ОПЕК+, было бы опасным для рынка в условиях низкого спроса зимой. Поэтому в декабре страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу только на 500 тыс. баррелей в сутки.



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