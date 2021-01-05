 

Мнение: Кассем Сулеймани стрит

05.01.2021, 21:36, Разное
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В Ливанском Бейруте, в пригороде Гобейри открыли памятник генералу Кассему Сулеймани. Улицу, на которой он был поставлен, также переименовали в его честь.
Посмертная глорификация Сулеймани продолжается.

До кучи. Редкие фотографии Сулеймани в молодости – период ирано-иракской войны.


Сулеймани в освобожденном Алеппо.

Плюс фото памятных мероприятий.


Тегеран.


Сана, Йемен.


Бейрут.


Сирия.


Сектор Газа.


Митинги в Багдаде 2 января. В мероприятиях 2-3 января приняло участие до 1 млн. человек.


Ночной митинг памяти Сулеймани в Багдаде 3 января.


И даже в далекой Нигерии.

Источник: Colonel Cassad



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