Мнение: Кассем Сулеймани стрит

05.01.2021, 21:36, Разное

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В Ливанском Бейруте, в пригороде Гобейри открыли памятник генералу Кассему Сулеймани. Улицу, на которой он был поставлен, также переименовали в его честь.

Посмертная глорификация Сулеймани продолжается.

До кучи. Редкие фотографии Сулеймани в молодости – период ирано-иракской войны.



Сулеймани в освобожденном Алеппо.

Плюс фото памятных мероприятий.



Тегеран.



Сана, Йемен.



Бейрут.



Сирия.



Сектор Газа.



Митинги в Багдаде 2 января. В мероприятиях 2-3 января приняло участие до 1 млн. человек.



Ночной митинг памяти Сулеймани в Багдаде 3 января.



И даже в далекой Нигерии.