Мнение: Кассем Сулеймани стрит
05.01.2021, 21:36,
Разное
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В Ливанском Бейруте, в пригороде Гобейри открыли памятник генералу Кассему Сулеймани. Улицу, на которой он был поставлен, также переименовали в его честь.
Посмертная глорификация Сулеймани продолжается.
До кучи. Редкие фотографии Сулеймани в молодости – период ирано-иракской войны.
Сулеймани в освобожденном Алеппо.
Плюс фото памятных мероприятий.
Тегеран.
Сана, Йемен.
Бейрут.
Сирия.
Сектор Газа.
Митинги в Багдаде 2 января. В мероприятиях 2-3 января приняло участие до 1 млн. человек.
Ночной митинг памяти Сулеймани в Багдаде 3 января.
И даже в далекой Нигерии.
Источник: Colonel Cassad
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