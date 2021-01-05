Названа главная ошибка при вакцинации россиян от коронавируса

05.01.2021, 21:32, Разное

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Врач Антон Ершов озвучил самую главную ошибку, допущенную при вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, сам процесс организован неправильно.

Большая часть имеющихся вакцин остается в Москве, а регионы РФ в то же время получают только несколько сотен доз. Ершов считает, что для борьбы с коронавирусом нужно равномерно распределять количество препаратов. Заболеваемость COVID-19 снизится, если привиты будут как можно больше людей.

Ершов считает, что при текущей ситуации в регионах продолжится эпидемия, а большинство москвичей будут привиты. Если сохранится авиасообщение, у жителей столицы начнет падать иммунитет, а до субъектов РФ вакцины и вовсе могут не дойти. Примерно через три месяца будет снижаться уровень антител. Как следствие, те, кто приезжает из регионов, станут снова заражать москвичей. В связи с этим поставки вакцин должны быть одновременными во все части России.

В ходе разработки стратегии вакцинации рекомендуется брать пример с Евросоюза. Там было принято решение массово прививать всех людей.