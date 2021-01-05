 

Ученые назвали самый опасный для здоровья способ приготовления кофе

05.01.2021, 21:32, Разное
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Ученые из Швеции после проведения исследования озвучили особенно опасный для здоровья человека способ приготовления кофе. Им оказался френч-пресс.
В мире существует множество способов приготовления известного бодрящего напитка. Френч-пресс считается не только экологичным, но и удобным. Несмотря на все преимущества данного метода, его не рекомендуется использовать слишком часто.

В нефильтрованном напитке присутствуют вещества, повышающие уровень плохого холестерина в крови. Использование фильтра удаляет их, поэтому риск наступления сердечного приступа или же преждевременного летального исхода замеnно снижается.

Френч-пресс является не единственным способом приготовления, где напиток не проходит через ключевую стадию фильтрации. Турецкий и греческий способы подразумевают кипячение кофе в форме воды и порошка. В конечном продукте содержится множество кафиола и кафестола. Эти вещества способствуют повышению холестерина в крови. Для удаления осадка эксперты рекомендуют не забывать использовать бумажные фильтры.



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