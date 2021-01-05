Названы лучшие домашние тренировки для мужчин и женщин

05.01.2021, 21:32, Разное

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Шесть кубиков пресса впечатляют и часто вызывают в воображении образы занятий в тренажерном зале, однако преобразить тело возможно и в домашних условиях. Специалисты Американского совета по физическим упражнениям (АСЕ) назвали лучшие домашние тренировки для мужчин и женщин.

Видимый пресс создается на кухне, так как самым важным является правильно подобранная диета, ведущая к низкому процентному содержанию жира, а различные тренировки позволят укрепить и преобразить фигуру. Согласно проведенному экспертами АСЕ исследованию, есть три наиболее эффективные для развития сильных мышц тренировки. Они помогут избавиться от лишних калорий и увеличить силовые показатели.

Велосипедный маневр или велосипедные скручивания

Это одно из наиболее эффективных упражнений для получения красивого пресса. Для его выполнения не нужен тренажерный зал или использование дополнительного инвентаря. Важна только ровная поверхность и желание добиться максимального успеха. Велосипедный маневр позволяет проработать косые мышцы живота. Тренировка также нагружает флексоры бедер и прямые мышцы. В положении лежа на спине нужно поднять ноги вверх, а колени подтянуть к груди. Кончики пальцев должны находиться за ушами. Для того, чтобы задействовать весь корпус – сжать лопатки, приподнимая каждую сторону с пола, выпрямляя одну ногу и вращая корпусом. При каждом повороте локоть должен тянуться к противоположной ноге.

Капитанское кресло

Для данного упражнения потребуется кресло без сиденья со спинкой и подлокотниками или тренажер “капитанское кресло”. Чтобы правильно выполнять упражнение, необходимо приткнуться к спинке кресла и поднимать ноги. Подлокотники служат при этом опорой. Прежде, чем поднимать колени, нужно позволить ногам свисать прямо вниз. Специалисты советуют сомкнуть колени и поднимать до уровня талии. Нужно сознательно концентрироваться на мышцах живота. Благодаря такой тренировке работают прямые и косые мышцы живота, мышцы таза.

Скручивание мяча для упражнений

Третья по эффективности тренировка брюшного пресса, скручивания – часто первое упражнение, о котором люди думают, когда нацелены на пресс. Однако скручивания, выполняемые на медицинском мяче или балансировочном мяче, задействуют мышцы живота ​​даже больше, чем обычные скручивания. Чтобы выполнить это упражнение, нужно лечь на мяч, заложив руки за голову, и выполнить обычное упражнение на скручивание, откинувшись назад, задействуя основные мышцы, чтобы затем вывести себя вперед. По словам исследователей, хотя упражнение вызывало меньшую активность в косых мышцах и брюшном прессе, оно было более точным, так как требует баланса, необходимого для проработки более мелких мышц пресса.