Мнение: Судьба динозавра

05.01.2021, 21:26, Разное

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Несколько лет писал про передел рыбной отрасли России, о том, что в России де-факто создается рыбный монополист в лице «Русской рыбопромышленной компанией» (РРПК), и что ничего хорошего в этом нет… Вымирание динозавров тому доказательство.

Сожалею, но персоны, принимавшие управленческие решения по «реформированию» рыбной отрасли, похоже, не читали мои публикации… Вот эту, к примеру, или эту, или эту, или эту….

В общем, взрастили суверенного российского рыбно-крабового динозавра. Который, похоже, обречен стать легкой добычей Китая. Злобные китайцы взяли и запретили закупку российской рыбы. А это 61% всего российского рыбного экспорта. Или 3,27 млрд долларов. Именно на такую сумму Россия поставила в Китай рыбу и крабов в 2020 году.

Очевидно, что российская рыбная отрасль или та же РРПК едва ли сможет быстро переориентироваться на внутренний рынок. И придется резко снижать добычу. Потому что все последние годы отрасль работала так: львиную долю выловленной рыбы и крабов отправляли на переработку на рыбзоводы именно Китая.

Снижение добычи, по всей видимости, приведет к тому, что тот же РРПК не сможет обслуживать кредиты. Сбербанк, думаю, будет вынужден признать невозвратным кредит в $1,4 млрд, который был выдан структурам, аффилированным с РРПК…

Меня ничуть не удивит, если РРПК, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, начнет распродавать свои суда тем же китайцам. За бесценок. Потому что китайские рыбопромошленники не дураки, не будут платить дорого за то, что можно купить задешево….

На снимке: Си Цзинпинь, Владимир Путин, Глеб Франк (на переднем плане справа), в центре — глава Росрыболовства Илья Шестаков. Презентация макета рыболовного судна. Фотография отсюда