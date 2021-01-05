Мнение: Диверсификация торговли России, дефицит на танковом заводе и марксистский трюк со стоимостью

05.01.2021, 21:22, Разное

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1. К вопросу о нашей зависимости от Европы. После выхода Великобритании из Евросоюза доля ЕС в российском внешнеторговом обороте сократилась до трети (34,1% по данным за январь-октябрь 2020 года). В 2019 году доля ЕС составляла 39,3%, а в ещё более отдалённом прошлом достигала внушительных 50%:

https://zemfort1983.livejournal.com/1347626.html

Спасибо санкциям и прочим ошибкам, Евросоюз в полтора раза ослабил потенциал своего влияния на Россию.

Мы наращиваем долю нашей торговли с Китаем и поставляем всё больше сельхозпродуктов в развивающиеся страны. Всё идёт к тому, что ещё через несколько лет доля нашей торговли с Евросоюзом сократится до четверти, а Китай обгонит ЕС и станет главным нашим торговым партнёром.

Скорее всего, для этого даже не понадобится дальнейший развал Евросоюза (хотя есть вероятность, что от ЕС в ближайшие годы таки отвалится ещё пара-тройка стран).

2. Даже военная отрасль в СССР страдала от неустранимых особенностей плановой экономики. История от читателя mnemenov:

https://olegmakarenko.ru/2038250.html?thread=783986154#t783986154

Танковый завод (танковый!) в конце года остался без подшипников. Не хватало 30 штук для выполнения плана. Горела премия у десятков тысяч людей. Снабженца самолетом командировали куда-то на Урал, и он там “достал” эти несчастные 30 штук. Госцена – что–то в районе 50 рэ. Он достал подшипники, но билеты на самолет 31 декабря не смог. Тогда он передал этот ящичек со стюардессой, пообещав знаменитый торт “Харьковский”. Перед новым годом! Директор завода лично позвонил в горком, а оттуда позвонили на кондфабрику. На директорской “Чайке” перевезли торт, и вожделенные подшипники попали на завод к 20 часам. За 15 минут слесари-сборщики поставили их на место. И танки отогнали на площадку готовности. Премия была спасена.

3. Блогер разбирает приёмы риторики марксистов:

https://ingegnere-russo.livejournal.com/1802.html

Одним из ключевых столпов марксистской идеологии является скрытое (и бездоказательное) предположение, что существует некоторая объективно существующая величина заключенная в продукте и называемая просто и незатейлево — стоимостью.

Не себестоимостью, не трудозатратами, не затратами, не ценой продажи, а просто некой самостоятельной «стоимостью», благодаря манипуляциями с которой марксисты и приходят к своим выводам о присвоении.

Для более детального разбора данного трюка, давайте возьмем типичное агитационное коммунистическое видео, которых множество на просторах интернета: <…>

Сам трюк находится на четвертой минуте видео. Перематываем и смотрим.

Первым логическим шагом (3:20-3:26) автор ролика описывает структуру себестоимости товара, именуя при этом ее просто стоимостью: «стоимость товара состоит из старой стоимости (прим. затрат на оборудование и материалы) и новой стоимости созданной трудом работника (прим. затрат на оплату труда работника)».

И сразу же (на 3:33) приравнивает эту «стоимость» к цене продажи и говорит, что «на самом деле работник получит лишь часть созданной новой стоимости» и так далее про эксплуатацию и изъятие прибавочной стоимости.

Если бы автор, на первом шаге не подменял себестоимость на просто «стоимость», то приравнивание к цене продажи выглядел бы нелогично, т.к. очевидно что для того чтобы факт продажи имел место необходимо преодоление множества проблем, которые собственно и являются вкладом предпринимателя в создание прибыли.

Но, используя вместо корректного термина себестоимость просто «стоимость», подобный финт скармливается публике просто замечательно. <…>

Что характерно, если попытаться провести подобные рассуждения с использованием терминов из школьного учебника экономики, таких как затраты, трудозатраты, себестоимость, цена продажи, прибыль и т.д., марксистская логическая цепочка рассыпается.

Как вы полагаете коллеги, верна ли логика автора разбора?