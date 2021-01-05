 

Санду о Приднестровье: Мы должны сделать так, чтобы люди с левого берега Днестра увидели, что качество жизни на правом берегу лучше

05.01.2021, 21:04, Новости дня
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Президент Молдовы Майя Санду в интервью “Німецькій хвилі”, которое было опубликовано 4 января, заявила, что повышение уровня жизни в Молдове может стать одним из инструментов восстановления территориальной целостности страны.

“Мы хотим продолжить мероприятия по сближению людей с обоих берегов Днестра. Мы должны сделать так, чтобы люди с левого берега Днестра в один прекрасный день увидели, что качество жизни на правом берегу лучше. Надо, чтобы все люди захотели решения этого вопроса. И конечно, мы должны бороться с контрабандой и коррупцией”, – подчеркнула Санду.

По ее словам, Молдова расценивает жителей Приднестровья, которые получили российские паспорта, как граждан своей страны.

“Приднестровье – это граждане Республики Молдова. Это их страна. Процесс будет сложным по всем вопросам, но это единственный путь и другого нет. Мы должны работать, чтобы сблизить людей и в конечном итоге внедрить политическое решение”, – резюмировала Санду.

Санду 30 ноября 2020 года заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой. Она предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих миротворцев из Приднестровья.

По информации ТАСС, в Приднестровье находится около тысячи российских солдат и офицеров. Они задействованы в “миротворческой операции” и охраняют склады, на которых хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов.

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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