 

Схемы в налоговой, миллиарды в тени, тюрьма для неплательщиков. Интервью Бацман с главой налоговой Любченко. Трансляция

05.01.2021, 21:04, Новости дня
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Любченко родился в 1971 году в селе Орловец Городищенского района Черкасской области. Окончил Киевский государственный экономический университет (специальность – экономическое и социальное планирование). Доктор экономических наук.

Любченко  работает в налоговых органах с конца 1990-х. Был на руководящих должностях в Государственной налоговой администрации (ГНА) в Кировоградской и Черкасской областях.

В 2009 году Любченко занял должность заместителя председателя ГНА и остался на ней после избрания Януковича президентом. Заместителем руководителя налоговой Любченко был до 2011 года. После этого работал вице-президентом “Украгрохимхолдинга”.

В апреле 2020 года Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы Украины

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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