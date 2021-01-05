Схемы в налоговой, миллиарды в тени, тюрьма для неплательщиков. Интервью Бацман с главой налоговой Любченко. Трансляция
05.01.2021, 21:04,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Любченко родился в 1971 году в селе Орловец Городищенского района Черкасской области. Окончил Киевский государственный экономический университет (специальность – экономическое и социальное планирование). Доктор экономических наук.
Любченко работает в налоговых органах с конца 1990-х. Был на руководящих должностях в Государственной налоговой администрации (ГНА) в Кировоградской и Черкасской областях.
В 2009 году Любченко занял должность заместителя председателя ГНА и остался на ней после избрания Януковича президентом. Заместителем руководителя налоговой Любченко был до 2011 года. После этого работал вице-президентом “Украгрохимхолдинга”.
В апреле 2020 года Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы Украины.
Смотреть комментарии → Комментариев нет