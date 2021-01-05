Полиция поймала в Чернобыльской зоне 14 нелегальных туристов с начала года

05.01.2021, 21:04, Новости дня

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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС за пять дней нового года украинские правоохранители обнаружили 14 экстремалов-туристов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Все они, подчеркивают в полиции, проникли на территорию незаконно, минуя контрольно-пропускные пункты.

Пятерых “искателей экстремального туризма”, говорится в сообщении, обнаружили у города Припять. Ими оказались 23-летний и 36-летний жители Винницкой области, 29-летний киевлянин, 20-летний житель Житомирской области и 20-летний одессит.

Еще девятерых киевлян полицейские заметили вблизи сел Полесское, Мартыновичи и возле КПП “Чернобыль-2”. Самому старшему из них 32 года, а младшему – 20.

В отношении всех туристов полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Административного кодекса Украины. Нарушителям грозят административные штрафы в объеме 20–30 минимальных размеров оплаты труда (120–180 тыс. грн. – “ГОРДОН”).

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.

10 июля 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ “О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы”. Документ, в частности, предусматривает разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

В результате лесных пожаров в апреле 2020 года в Чернобыльской зоне сгорело около 30% туристических локаций, сообщал директор турагентства Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко.