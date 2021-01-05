Минздрав Украины утвердил новый протокол лечения больных с COVID-19. Использование одного из препаратов сократили

05.01.2021, 21:04, Новости дня

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В Украине 31 декабря 2020 года обновили протокол лечения больных с коронавирусной инфекцией. Документ опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Он вносит изменения в стандарты медицинской помощи “Коронавирусная болезнь (COVID-19)”, утвержденные приказом министерства №762 от 2 апреля.

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook заявила, что главным изменением в обновленном протоколе является то, что в нем исключили из лечения больных с критическим течением заболевания препарат тоцилизумаб. Она отметила, что его рекомендуют применять только при тяжелом течении болезни.

25 декабря в ВОЗ высказывали обеспокоенность решением Кабмина выделить 125 млн грн на препараты для лечения при коронавирусной инфекции COVID-19 с недоказанной эффективностью, в частности тоцилизумаб.

Как пишет “Фокус”, иммунодепрессант тоцилизумаб выпускается под разными торговыми марками. Его используют для лечения синдрома высвобождения цитокинов. Препарат “Актемра” стоит около 4,5 тыс. грн. Впервые для лечения коронавируса его рекомендовали в США. Однако в июле компания Roche заявила, что ее рандомизированное двойное слепое исследование препарата при лечении пневмонии у пациентов с COVID-19 не показало никаких результатов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 083 585 человек, 19 129 заболевших умерли, 747 408 выздоровели. За сутки провели 39 286 тестов (24 154 – методом ПЦР и 15 132 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5,645 млн ПЦР-тестов.