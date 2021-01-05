В РФ испытают новый вертолетный двигатель

05.01.2021, 19:52, Новости дня

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О завершении подготовки к испытаниям сообщили в компании «ОДК-Климов». По словам представителей предприятия, двигатель для вертолета ВК-650В, который в РФ разработали своими силами в рамках программы импортозамещения, уже собран. Вскоре его начнут тестировать.

В дальнейшем отечественный агрегат планируют устанавливать на многоцелевые вертолеты Ка-226Т. По предварительным данным, силовой вертолетный двигатель будет развивать мощность до 650 лошадиных сил (или до 750 л.с. во взлетном режиме). Удельный расход топлива в нем составит 245-280 г на лошадиную силу в час.

Российский агрегат заменит французский аналог Arrius 2G1, поставляемый в РФ компанией Turbomeca. Его можно использовать сразу на нескольких моделях вертолетов.