Компания Olympus продала фирму по производству фотоаппаратов

05.01.2021, 19:52, Новости дня

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Как стало известно, покупателем принадлежавшей ранее Olympus фирмы по производству фотоаппаратов стал фонд Japan Industrial Partners. По имеющейся информации, данное предприятие больше не может называться Olympus.

Саму фототехнику здесь продолжат выпускать. Завод расположен во Вьетнаме. Кроме того, в состав проданного предприятия входят мощные подразделения по разработке новых устройств и продвижению их на рынке.

Всего персонал OM Digital Solutions состоит из двух тысяч сотрудников. Новый владелец поспешил успокоить пользователей фотоаппаратов и прочих устройств Olympus: техническая поддержка компании для них не прекратится. Напомним, что фотокамеры Olympus выпускались с 1936 года.