 

Стали известны планы Путина посетить храм в Рождество

05.01.2021, 20:17, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин не откажется от посещения церкви на Рождество, несмотря на эпидемиологическую обстановку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент не будет изменять традицию. Посетит одну из церквей в регионе», – цитирует издание «Подъем» Пескова.

Между тем в Русской православной церкви (РПЦ) сообщили, что прихожане смогут пройти на рождественское патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя только по пригласительным билетам.

«Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», – говорится на сайте РПЦ.

Ранее в РПЦ рекомендовали пожилым гражданам не идти в храм в Рождество.



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