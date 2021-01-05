Предпринимателя зарубили топором в Челябинске

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05.01.2021, 20:19, Новости дня
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В Челябинске возбудили уголовное дело после убийства местного предпринимателя. Мужчину обнаружили с ранением головы в помещении магазина, сообщило региональное следственное управление СК.

Предприниматель был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался, говорится на сайте ведомства.

В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление преступников, отмечается в сообщении. По информации «Федерального агентства новостей», погибший – учредитель военно-исторического клуба «Дивизион» Артем Павлов, награжденный президентом РФ Владимиром Путиным за участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию победы в великой Отечественной войне, и помощь ветеранам. Преступник набросился на него в магазине игрушек, нанеся бизнесмену несколько ударов топором. Друг Павлова предположил, что убийство могло быть совершено на почве личной неприязни.

В декабре в Солнечногорске на берегу Клязьмы обнаружили тело бизнесмена с огнестрельным ранением в голову.

Ранее в Татарстане застрелили известного бизнесмена.



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