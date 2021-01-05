Германия продлила карантин до конца января

05.01.2021, 20:47, Новости дня

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Власти Германии продлевают карантин, ужесточенный 16 декабря в связи с распространением коронавируса, сообщила канцлер республики Ангела Меркель.

«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», – передает ТАСС слова канцлера.

Как сказала Меркель, жителям регионов Германии, в которых острая ситуация с коронавирусом, запретят отдаляться от дома без серьезной причины на расстояние, превышающее 15 километров.

С 16 декабря в ФРГ вступили в силу более жесткие карантинные меры, которые дорлжны были действовать как минимум до 10 января.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии.