 

Германия продлила карантин до конца января

05.01.2021, 20:47, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Германии продлевают карантин, ужесточенный 16 декабря в связи с распространением коронавируса, сообщила канцлер республики Ангела Меркель.

«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», – передает ТАСС слова канцлера.

Как сказала Меркель, жителям регионов Германии, в которых острая ситуация с коронавирусом, запретят отдаляться от дома без серьезной причины на расстояние, превышающее 15 километров.

С 16 декабря в ФРГ вступили в силу более жесткие карантинные меры, которые дорлжны были действовать как минимум до 10 января.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Newsweek – жители Великобритании предрекли победу Байдена на выборах в США

26.06 / В Харькове националисты сожгли российский флаг у офиса оппозиции

02.09 / Биган предупредил о «значительных последствиях» вмешательства России в Беларуси

23.08 / Мишустин: российские военные разработки выдержат самую жесткую конкуренцию

13.11 / Назван мотив убийства женщины топором в ТЦ под Петербургом

31.08 / Абэ заявил Путину о готовности к диалогу для заключения мирного договора

23.08 / Глава Всемирной продовольственной программы ООН заявил о риске голода “библейских масштабов” в связи с пандемией COVID-19

19.07 / Российские военные во время внезапной проверки войск обезвредили ударные беспилотники

04.11 / Дерипаска назвал неожиданного победителя выборов в США

06.07 / Электрический седан Audi A9 E-tron покажут в 2024 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска