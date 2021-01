Мнение: Приговор коррупционеру

05.01.2021, 20:46, Разное

Новости смертной казни. В Китае к смертной казни приговорили одного из крупнейших коррупционеров десятилетия.

Власти Китая приговорили к смертной казни бывшего председателя правления крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя.

Об этом сообщает агентство Синьхуа 5 января. Сяоминя обвинили во взяточничестве и двоеженстве.

В ходе расследования выяснилось, что «слепое расширение и непоследовательное управление» China Huarong Asset Management Co., Ltd Сяоминем привели к тому, что «компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию».

Обвиняемый участвовал в различных политических интригах, способствовал продвижению отдельных лиц по служебной лестнице и препятствовал проведению проверок в компании, отметили власти КНР. Так, по их данным, экс-глава компании принимал дорогие подарки, крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и превышал должностные полномочия. В 2018 году он был исключен из партии за нарушение партийной дисциплины и законодательства.

За 10 лет, с 2009 по 2019 год, руководя компанией занимающеся реструктуризацией банковских долгов в рамках государственной программы по оздоровлению банковского сектора, персонаж получил взяток на 279 млн. долларов.

Также выяснилось, что "эффективный менеджер" положил 300 млн. юаней на счет своей матери, а также спрятал более тонны наличных денег в своем доме в Пекине (сразу вспомнился бывший президент Судана Аль-Башир, который хранил тюки с деньгами в своем доме "на черный день").

Кроме того, он просто украл 3,8 млн. долларов государственных денег (Сяоминь сознался в краже, но заявил, что не потратил из них ни доллара и просто хранил у себя), которые также прятал в своем доме. Ну и там мелочи вроде двоежонства, незаконорожденных детей и прочем (за что ему еще в 2018 году прилетело по партийной линии), которое пошло довеском к основному обвинению, где суд отдельно акцентировал внимание на запредельном уровне жадности Сяоминя и большом социальном ущербе, который был нанесен государству и обществу.

Это одно из наиболее громких коррупционных дел в Китае за последние годы, как по размеру "нажитого непосильным трудом", так и по объему нанесенного государству ущерба.

Приговор будет приведен в исполнение в самое ближайшее время – в праве на отсрочку наказания Сяоминю было отказано. Из компартии его выгнали еще в 2018 году.

В КПК заявили, что данное решение отражает видение Си Цзиньпина по искоренению корупции в партийных и государственных структурах и являет собой беспощадное наказание тех, кто коррупционным ядом наносит ущерб партии, обществу и государству. КПК отмечает, что режим нулевой терпимости к коррупционерам будет сохраняться и далее.

По сути, это классический случай применения смертной казни за особо тяжкие экономические преступления. Можно лишь пожалеть, что у нас такая практика отсутствует.