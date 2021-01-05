Ученые: Рак молочной железы поможет вылечить комбинированный метод иммунотерапии

05.01.2021, 20:12, Разное

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Ученые Рокфеллеровского университета выяснили, что активирование иммунного сигнального пути для борьбы с бактериальными и вирусными инфекциями повышает способности T-клеток уничтожать рак молочной железы грызунов. Исследование опубликовано в издании Journal of Experimental Medicine.

Специалисты заявляют, что CAR T-клетки – тип белых кровяных телец, генетически спроектированных для распознавания клеток рака, использующиеся в лечении определенных видов рака крови у людей, могут применяться и в процессе лечения других опухолей вместе с различными иммунотерапевтическими методами. Во время нового исследования такие клетки применяли на больных B-клеточной лимфомой. Активность T-клеток CAR у людей или животных с солидными опухолями была небольшой. CAR T-клетки не столь активны против солидных опухолей, так они мигрируют в саму опухоль, а потом выживают довольно долго, чтобы уничтожить атипичные клетки. Также молекулы и клетки, которые окружают опухоль, часто иммуносупрессивны, активируют контрольную точку, заставляющую CAR T-клетки утрачивать активность.

В новом опыте эксперты смогли протестировать некоторые стратегии увеличения эффективности CAR T-клеток на мышах с раком молочной железы. Эффективной методикой признали одновременную терапию грызунов лекарствами, такими как gGAMP, активирующими путь STING, сигнальный путь иммунных клеток, и вызывающих воспаление в ответ на внедрение бактерий либо вирусов.

Из результатов следует, что STING формирует противовоспалительную среду в опухоли грызуна, улучшая возможность CAR T-клеток нападать на атипичные клетки. Специалисты заявляют, что такая атака может длиться долго, если грызунов лечить антителами, истощающими иммуносупрессивные клетки из опухолевой среды и задерживать деактивацию T-клетки CAR препятствуя иммунной контрольной точке. Ученые выяснили, что взаимосвязь таких способов приводит к искоренению проблемы новообразований в молочных железах.