“То самое платье”: Кристина Асмус похвасталась характером дочери-именинницы

05.01.2021, 20:11, Разное

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Популярная актриса Кристина Асмус разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видеоролик, демонстрирующий процесс выбора её дочерью праздничного платья. По словам знаменитости, её наследница уже начинает проявлять индивидуальность.

В преддверие своего пятилетия дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова Анастасия заявила о том, что желает надеть в честь торжества особенное платье. Артистка сопровождала наследницу по магазинам, однако, по словам кинозвезды, именинница решила выбрать наряд самолично, не полагаясь, как раньше, на мнение матери. В итоге малышка подыскала себе одеяние по собственному вкусу, которое и было продемонстрировано на видео, размещенном в Stories хозяйки аккаунта. “Завтра у дочки день рождения. Пол дня сегодня то самое платье искали… Потому как мой голос уже не такой вес имеет”, – такой тирадой сопроводила Асмус ролик.



Примечательно, что брачный союз Гарика Харламова и Кристины Асмус, просуществовавший восемь лет, распался еще весной прошедшего года. Однако родители до сих пор не уведомили дочь о разводе, по прежнему воспитывая её вместе. Более того, актер не намерен в ближайшее время сообщать наследнице неприятную новость и планирует дождаться для этого наиболее подходящего момента, чтобы не травмировать малышку.