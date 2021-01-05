 

“То самое платье”: Кристина Асмус похвасталась характером дочери-именинницы

05.01.2021, 20:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная актриса Кристина Асмус разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видеоролик, демонстрирующий процесс выбора её дочерью праздничного платья. По словам знаменитости, её наследница уже начинает проявлять индивидуальность.
В преддверие своего пятилетия дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова Анастасия заявила о том, что желает надеть в честь торжества особенное платье. Артистка сопровождала наследницу по магазинам, однако, по словам кинозвезды, именинница решила выбрать наряд самолично, не полагаясь, как раньше, на мнение матери. В итоге малышка подыскала себе одеяние по собственному вкусу, которое и было продемонстрировано на видео, размещенном в Stories хозяйки аккаунта. “Завтра у дочки день рождения. Пол дня сегодня то самое платье искали… Потому как мой голос уже не такой вес имеет”, – такой тирадой сопроводила Асмус ролик.

Примечательно, что брачный союз Гарика Харламова и Кристины Асмус, просуществовавший восемь лет, распался еще весной прошедшего года. Однако родители до сих пор не уведомили дочь о разводе, по прежнему воспитывая её вместе. Более того, актер не намерен в ближайшее время сообщать наследнице неприятную новость и планирует дождаться для этого наиболее подходящего момента, чтобы не травмировать малышку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Клоака и язык

04.10 / Наташа Королева не взяла мужа Сергея Глушко с собой на гастроли

23.10 / Ученые перечислили три вредных для здоровья сердца продукта

28.08 / Лукашенко о призыве оппозиции отзывать депутатов: Начали бодягу

29.06 / Эксперт рассказал об опасностях включенных на смартфоне Wi-Fi и режима геолокации

09.12 / Астронавты США не были на Луне? В Сети обсуждают новое «доказательство»

09.11 / Азербайджан признал атаку на российский вертолет

08.08 / Мнение: Два соглашения

22.12 / Ученые обнаружили в Испании более полусотни новых военных объектов периода римского господства

04.11 / “Я вырвалась”: Ксения Собчак похвасталась подписчикам путешествием на отдых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска