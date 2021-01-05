Археологи обнаружили место, где приговорили к казни Иоанна Крестителя

05.01.2021, 20:42, Разное

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Археологи смогли обнаружить место, где в 29 году н.э. Иоанна Крестителя приговорили к смертной казни. Раскопки проводились в Махерусе, расположенном на территории нынешней Иордании.

Исторические свидетельства

Согласно Библии и свидетельствам древнего писателя Иосифа Флавия, царь Ирод Антипа (сын Ирода Великого, правитель Галилеи и Переи с 4 года до н. э. по 39 год н. э) казнил Иоанна Крестителя. У историка можно найти упоминание о том, что проповедник был обезглавлен в форте Мертвого моря Махерусе. Ирод Антипа очень боялся влияния Иоанна Крестителя на народ. В Библии повествуется о более сложной, драматической истории, согласно которой Крестителя приговорили к смерти после танца Саломеи, дочери Иродиады.

Гибель пророка

Антипа женился на внучке Ирода Великого, бывшей жене Ирода Филиппа I – Иродиаде. Иоанн Креститель открыто упрекал царя и его избранницу за эти кровосмесительные отношения. На праздновании свадьбы Саломея покорила царя своим танцем. Он пообещал выполнить любое ее желание. Танцовщица, по совету матери, потребовала у Антипы в качестве подарка голову пророка на блюде. Изначально царь отказывался выполнить такое дерзкое пожелание, однако все же решился казнить проповедника.

Найден смертоносный танцпол?

Обнаруженный на территории Махеруса внутренний двор, по всей вероятности, является местом, где танцевала Саломея и где Ирод Антипа принял “кровавое” решение, отмечает Дьезо Вёреш, руководитель раскопок. По словам Вёреша, во внутреннем дворе была найдена ниша в форме абсиды, указывающая на расположение трона Ирода Антипы.



Внутренний двор был выявлен археологами в 1980 году, но этот уголок только сейчас признали местом трона Ирода Антипы. Эксперт добавил, что наличие трона неподалеку от внутреннего двора усиливает его противоречивые выводы о мрачной тайне танцпола. Археологическая группа, ответственная за цифровую реконструкцию внутреннего двора, опубликовала новые изображения форта библейской эпохи.



По словам профессора Норвежской школы теологии Мортена Хернинга Йенсена, благодаря новому исследованию можно говорить о исторической вероятности обнаружения “танцпола” Саломеи. Джоди Мэгнесс, из Университета Северной Каролины, сомневается, что обнаруженная ниша действительно является остатками трона Ирода Антипы, поскольку она значительно меньше, в отличие от трона его отца, найденного в Зимнем дворце Иерихона. Однако Эрик Мейерс, представляющий Университет Дьюка, предполагает, что трон Ирода Антипы действительно был найден. Он считает, что идеальное совпадение между литературными и археологическими источниками, которые помещают казнь Иоанна Крестителя в этом самом месте, еще предстоит увидеть.