Мнение: Лапочка Бин Ладен, привет из 1980-х и компенсации жертвам терроризма

05.01.2021, 20:09, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Нашёл старую статью в британской газете «Индепендент» от 1993 года про Осаму Бин Ладена. Статья называется: «Антисоветский воин вывел свою армию на дорогу к миру». Менее чем через 10 лет, как мы с вами знаем, герой сопротивления, поддерживаемый Британией и США, магическим образом превратился в «террориста № 1». Вот источник статьи:

https://www.independent.co.uk/news/world/anti-soviet-warrior-puts-his-army-road-peace-saudi-businessman-who-recruited-mujahedin-now-uses-them-large-scale-building-projects-sudan-robert-fisk-met-him-almatig-1465715.html

2. Читатели пишут:

Сейчас много обсуждают преклонный возраст Байдена. Байден периодически то путает Трампа с Бушем, то себя со своей женой, то ещё что-нибудь.

Есть старый клип из 1980-х группы Genesis, “Land of confusion”. На отметке 5:05 Рейган просыпается ночью, а у него у кровати две кнопки, “nuke” ( ядерный удар) и “nurse” ( сиделка). Он хотел позвать сиделку, чтобы она принесла ему стакан воды, но перепутал и запустил ядерные ракеты:

https://youtu.be/TlBIa8z_Mts

А в ремейке песни от группы Disturbed так и вообще, сплошь знакомые всё символы да образы современных левых:

https://youtu.be/YV4oYkIeGJc

3. К вопросу о том, что случается со странами, которые не имеют достаточно сил, чтобы палкой отталкивать лезущих к ним с поучениями американских политиков:

https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10165650925770725

Дональд Трамп: ПРЕКРАСНЫЕ новости! Новое правительство Судана, которое добивается большого прогресса, согласилось выплатить 335 млн долларов жертвам терроризма и семьям США. После сдачи на хранение я выведу Судан из списка Государственных спонсоров терроризма. Наконец-то СПРАВЕДЛИВОСТЬ для американского народа и БОЛЬШОЙ шаг для Судана!

Напомните, пожалуйста: какого размера компенсацию Соединённые Штаты заплатили сирийским семьям за преступления американских и проамериканских террористов в Сирии?