Таможенная служба конфисковала партию контрафактного воздуха из Казахстана

05.01.2021, 20:31, Разное

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Федеральная таможенная служба задержала на российско-китайской границе партию банок консервированного воздуха из Казахстана из-за отсутствия сопроводительной документации и подозрений в контрабанде.

Согласно результатам пневмо-аналитической экспертизы, воздух был набран в степи в юрте, но в нём находились аномально низкие концентрации насвайния и снюсовия, а в результате исследования спектрометрами не было обнаружено ни одной линии нурсултания, что совершенно нетипично для казахской атмосферы.

После обнаружения резонанса к горловому пению, в целях выяснения происхождения подделки исследование было продолжено, и в ходе микробиологического анализа была обнаружена «орда» паразитических бактерий Mamaium tohtamyshis, устанавливающих «иго» над другими прокариотическими микроорганизмами и собирающих «дань» в виде питательных веществ, что явно доказывает монгольское происхождение воздуха.

В данный момент фальшивая партия находится на Благовещенском мусорном полигоне в очереди на уничтожение бульдозерами на воздушной подушке и захоронение в мусорном кургане. Таможенников, задержавших груз, наградили почётными ярлыками.