Личное: “Бестолковая суховатая переписка”
05.01.2021, 20:15,
Разное
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Многие влюбленные уверены, что их любовь – это желание дать, отдаться любимому, вложиться, сделать его жизнь лучше.
Но такой любовь бывает только у человека с внутренним локусом и нормальными границами. У людей с внешним локусом любовь – открытая хлеборезка, которой они хотят поглотить любимого.
В этом письме ситуация для романа писателя в стиле Фолкнера или Фаулза. Герой умирает, а влюбленный автор только и думает, как бы урвать себе кусок от него, пока тот еще жив. Черная ирония в том, что автор и правда выглядит любящим, раз готов быть рядом с тяжелобольным, но в приведенных описаниях нет и намека на заботу, зато много жадности, а еще смертельной обиды за невнимание к себе. Как будто и на краю могилы другой человек обязан думать только о близости с эгоистом.
Разбирайте самостоятельно.
che_dee
Здравствуйте, Эволюция!
Читаю ваш блог около трех месяцев и жалею, что не открыл его для себя раньше.
Хочу поделиться своей ситуацией личной жизни уже ушедшего года, чтобы проработать баги в своём поведении на будущее. До рыбака мне, конечно, ещё как до Луны… А эта история уже закончена, продолжение вряд ли возможно.
Ситуация была бы классическим дисбалансом с уклоном во френдзону, и не стоила бы разбора, если бы не одно существенное НО. Но к нему позже.
Мне 30 лет, по экономике объективно выше среднего по городу (хорошо оплачиваемая работа, своя квартира), а вот с имиджем и любовной ОЗ все не так хорошо. Во всяком случае, новые знакомства заводить непросто, внешне не красавец, хотя вполне симпатичный. Есть некоторые проблемы с уверенностью в себе.
К началу этой истории я вышел “потрёпанным”. До неё жуткий трэш в секс-онли с моими истериками о недостатке внимания ко мне, едва ли не демонстративным зависанием его на СЗ (я отвечал зеркально) и жирной-прежирной точкой с моей стороны, блокировкой в мессенджерах и последующим ни к чему не приведшим выяснением. Сейчас понимаю, каким жалким я выглядел. И осознал, что с такими дырами в поле, как у меня тогда, заводить новые отношения не стоит даже и пытаться, сперва их не заделав.
В общем, в то время как в моей голове назревали намерения закончить непонятные отношения, на горизонте появился Н. Встретились в общей компании, что уже кажется не совсем обычным в век СЗ и приложений, учитывая специфику ориентации. Поначалу не обратил на него внимания – ну парень да парень, чуть постарше меня, вроде бы симпатичный внешне, но не более. И тут он начал проявлять вполне определённые знаки внимания – то солнышком при всех назовёт, то по коленке погладит, то приобнять попытается на прощание. Сначала реагировал прохладно. И вот здесь и вступает в игру то самое НО – через общего друга узнаю, что у Н. нашли рак (он и внешне заметно изменился за какие-то пару месяцев – похудел, постарел). После одной из встреч в компании после поглаживаний (ставших мне приятными, надо сказать) я не выдержал, набрался смелости и сам позвал его на свидание. Больше из желания поддержать человека.
Не рассчитывал на что-то серьёзное, осознавая непростую ситуацию Н. со здоровьем, и поначалу воспринял наше свидание как дружескую встречу. Он, правда, мне заявил едва ли не сразу, что врачи запретили ему среди прочего секс, я подумал, ну что с того, я к нему в койку лезть не собирался. На этом я мысленно был готов закончить, прикидывая, смогу ли я дружить-приятельствовать с таким симпатичным парнем (испытывая лёгкое чувство грусти), не рассчитывая на что-то большее, но через неделю снова встреча в общей компании, хорошенький он, самый обаятельный и привлекательный, и я «поплыл». Позвал на встречу снова, отлично провел с ним время. Открытый и общительный, мы много болтали и смеялись. Уже открыто флиртовал со мной. Вопрос «а ты сейчас ищешь отношения?», заданный как будто вскользь, был неожиданным. «Да.» – «А уже нашел?» – «Нет», из чего я решил, что у нашего общения начинает появляться какой-то романтический флёр. Вечером получил от него смс «Когда мы уже поцелуемся?». Дальше была еще одна встреча, мной же инициированная (хотя где-то в глубине души я начинал понимать, что не совсем себя правильно веду – надо хоть какого-то ответного шага дождаться, но делал скидку на его болезнь. Не хочет навязывать себя нездорового и т.д. и т.п. Корону надел, ага), а после начался период «динамо». На предложения о встрече, бывало, приходил ответ через полдня «дела такие-то и такие-то». При этом спустя день-два мог отвечать или сам писать как ни в чём не бывало. Как-то разок вечером погуляли, еще собрал нашу компанию у себя дома, и позвал его – пришёл, тогда же впервые и поцеловались. На повторное приглашение домой спустя неделю отреагировал вяло, потом давай оправдываться «не хотел тебя обижать, я обязательно к тебе приеду, но если ты ждал меня сегодня, то извини, сегодня никак не получится». Наблюдая такие отмазки от живой встречи, решил забить. Писал после неделю сам, поздравил с Пасхой, а еще спустя два дня получил сообщение «ты жив после Пасхи??». Оказалось, что у него не очень хорошие новости – ему стало хуже, готовился к госпитализации через два дня. Я обещал ему позвонить на следующий день, что и сделал, довольно мило поговорили. За время его госпитализации (почти месяц) общение было тёплым и душевным. Писал в основном я, конечно – думал, а как иначе? Надо ведь больного стараться подбадривать, справляться об его самочуствии. Носил передачки дважды. Перед выпиской он сообщил еще одну новость – врачи поставили ему 4 степень, и что, вероятно, жить ему осталось не больше месяца. Ответил «грустно это слышать, не знаю, как тебя поддержать, но как бы то ни было, я с тобой.» – «спасибо, дорогой. Мы увидимся и понежимся».
А вот перемены в нем после выписки должны были насторожить, но я продолжал делать скидку на болезнь. Удалось вытащить его дважды на встречи (в живом общении он был очень внимательный, спрашивал про меня, флиртовал – по всем признакам был рад меня видеть), но вот переписка стала затухать – видно, что он стал терять интерес. На одно из предложений свидания ответил «я буду следующие два дня занят, а дальше по обстоятельствам». И да, ласковые прозвища, им же введенные, стали реже в увядающем потоке общения. Как-то вечером позвонил, просто, чтобы поболтать – потому что до этого получила в инициированной им переписке сообщение «я соскучился»: «ты, наверное, во мне разочаровался» (на тот момент мы не виделись три недели) – «обидно, что ты не можешь выделить мне время. Это же вопрос приоритетов». Готов был снова попуститься, но на следующий день он возник в моём районе по делу, я его подождал немного, потом пошли ко мне домой на обед. Полез целоваться, как показалось, с жадностью, но этим все и ограничилось. Я же помню, что ему нельзя по медицинским показаниям, поэтому это поведение тоже не показалось мне странным. Увы, только, встреча едва ли продлилась и полтора часа – против 4-5 часовых прогулок в начале знакомства. Снова сослался на дела, убегая – недобрый знак, подумал я. В то же время я заметил, что после живой встречи у него появлялась какая-то инициатива в общении, он писал сам, более тёплый и разговорчивый, но хватало его дня на 2-3, не больше.
Однажды, когда с момента встречи прошло недели 2, позвонил, чтобы поинтересоваться его планами. «Сегодня то-то, завтра то-то, и вообще я буду занят до конца года» (юмор такой черный?). Выслушал про то, что ему всё так тяжело даётся: и работа, и лечение (при этом находилось время на увлечения и друзей, но не на меня). «И вообще здесь ни Родины, ни флага, ни семьи, ни мужика. Думаю в другой город переехать». Набрался смелости спросить «А меня ты не рассматриваешь в качестве потенциального парня?». Определённого ответа не получил – выслушал длинный монолог про неудавшиеся отношения годовалой давности, как он бегал безрезультатно (очевидно ОЗ того товарища была сильно выше, ему не по зубам), и как он боится снова потерять голову, да и вообще в его состоянии обещать отношений он не может, вдруг завтра на тот свет засобирается. Надо было выслушать это всё и на этом завершить общение, но я же в короне, колпачков на него нацепил, продолжил. Спустя пару дней понял, что зря – Н. не ответил на звонок, хотя был в соцсети онлайн. «Не могу говорить, завтра перезвоню». Звонка я так и не дождался (хотя ждал, что уж там), но решил, что хватит навязываться. Спустя неделю получил в ответ на мои свежие фото пинг «Солнышко, ты за городом?», но я не кинулся на этот свист, ответил очень сдержанно. Спустя еще неделю селфи из больницы. В ходе переписки отправил
Я: Н., если что-то будет нужно, пиши, принесу.
Н: Надоедать не буду, занимайся своими делами)
Я: лишь бы тебе это было нужно. Я бы чаще писал и звонил, но подумал, что слишком навязываюсь и прилипаю.
Н: На самом деле это не так. Ты прекрасный парень, но я давал тебе понять, что сложно что-то планировать на будущее с человеком, у которого возможного будущего и нет.
Я: Я это понимаю. Но живём мы в настоящем, а здесь и сейчас я готов быть рядом.
В ответ невразумительный смайлик.
В общем, поехала снова бестолковая суховатая переписка (а надо было бы остановиться), я бегал с передачкой «спасибо, родной», а после его выписки я потерялся. Хватились меня только через неделю «куда пропал?». После этого таких длительных перерывов в общении уже не было, он стал теплее. Но встреч за месяц с небольшим было всего две. Одна из них в ответ на его “манипуляцию” «надеюсь, скоро увидимся. Если вообще увидимся». Пишу:
Я: Встретимся на выходных?
Н: Да, сейчас спланирую время.
(невнятная отвлеченная переписка на другие темы)
Я: Ладно, я тебя понял, играть в догонялки стало неинтересно.
Н: господи, я как раз назначал встречи на завтра. Конечно, днем встретимся.
Утром назначил время.
И еще раз примерно в таком же ключе:
Я: мне кажется, я зря к тебе пристаю с не интересными тебе предложениями.
Н: Д., перестань. Сначала люди придумывают что-то плохое, потом верят в это, а потом действительно все становится плохо.
Обиделся. На утро я написал, попросил прощения. Он назначил встречу, но в тот день из-за его работы не получилось. На следующий с самого утра он написал «Доброе утро. Когда будешь свободен?». Провел с ним чудесный день, причем, что мне понравилось, обе встречи были снова по 4-5 часов, как раньше, а не вскользь, между его делами. «Хотел тебя еще вчера спросить, как бы ты хотел провести время, может не просто пообедать, как мы обычно делаем». Я был живым и спонтанным, как мне показалось. Вечером получил сообщение «спасибо за день».
Переписка при этом становилась более фривольной, появлялись пошлые темы. На мой намёк о сексе и полноценных отношениях как-то получил ответ «всё будет». А на мои щипцы в ответ на что-то не совсем мне понравившееся «Может мне пора розовые очки снять?» – «Не понимаю, зачем сразу обижаться и пытаться портить нормальные отношения». Проскальзывали и какие-то нотки то ли ревности, то ли подколки: «Какие у тебя фотографии. Наверное, на всех сайтах знакомств висят»; «Скоро я снова лягу в больницу, а ты по мужикам».
Еще момент. При встрече рассказывал про какую-то друга, с которой в прошлом году плотно дружили, «ну пару раз был секс, он дружбе не помеха». Я растерялся, сделал недоуменные глаза – он начал оправдываться «ой, извини, тебе наверное не очень приятно слышать». – «Да ладно, что было, то было». Надо было, скорее всего, пику сделать, но по ситуации не среагировал.
Н: “Надо нам с тобой кое-чем заняться” – “займёмся как-нибудь” – “боюсь разочаровать”.
Я продолжал сидеть на СЗ, понимая, что тут определённого еще ничего нет, сижу, но пока что дальше обрывочной переписки и пары невразумительных свиданий не продвинулось.
Я уехал в отпуск, при этом сказал ему, что приеду к своему дню рождения и после снова уеду. На день рождения он пришёл, но сел не рядом (хотя поначалу хотел), при этом без подарка «извини, не подготовился, позже». Я заметил, что он пялился на одного из моих товарищей, наводил про нее справки у общего друга. Написал ему об этом в процессе общения на следующий день с язвительной подколкой «ну что ты, это не совсем так. Просто новый парень, стало интересно, не более того». – «Ладно, оправдался. С тебя по моему возвращению поцелуй и подарок».
По возвращению из отпуска от общего же друга случайно узнал, что секс у Н. несколько месяцев назад все-таки был, но не со мной.
И новый виток “кратковременный сильный подъем – длительный постепенный спад” , вызванный моим возвращением и встречей с вручением подарка (позвал на встречу он). Общение стало теплее, но ненадолго. Дважды (спустя две и три недели) я предлагал встретиться.
“Можешь побегать со мной по больницам”. Через день: “Н, ну что, тогда завтра?” — “Я ещё буду переписывать свои планы, спишемся”. Вечером ” зайчик мой, так и не списались, как ты там, хочу услышать твой голос”
Ещё через неделю запланировал совместное мероприятие (я ходил на такое – он видел фотографии, ему понравилось, высказал желание сходить со мной), но оно сорвалось – ему надо срочно было проходить дообследование.
Ответных предложений в качестве компенсации несостоявшихся встреч не последовало, я обиделся, переписка стала редкой (раза 2 в неделю). Не выдержал от односложных ответов, как-то написал “прохладно стали общаться, то ли ты не в настроении, то ли я чем провинился” – “нормально общаемся, как и раньше”.
При этом участились шутки вроде “Отличной тебе недели, да мужика хорошего”.
Начался период “метания хлебных крошек”. Как-то поздно вечером отправил мне сообщение “по случайным обстоятельствам ночую в гостинице”. Наутро признался, что хотел позвать меня” в номера “. Я, безвольный, с этим предложением начал носиться – предложил ему приехать в гости в другой день, в ответ ни да, ни нет, занят какими-то неопределёнными делами.
На следующей неделе пишет, что попал в больницу. Я отвечаю на отъебись, и тут с его стороны впервые приходит что-то вроде запроса на выяснение отношений. Случился вот такой диалог:
Н: да, не те у нас отношения, что были раньше, прям чувствуется. Кажется, что ты постоянно обижаешься
Я: молодец, что заметил) ну, видимо, есть за что
Н: просто стало сложно писать, зная, что на том конце от тебя хотели большего и дуются)
Я: вот с этого места поподробнее
Н: да я прям чувствую нутром, что ты и пишешь с другими чувствами. Может даже ждёшь от меня извинений. Или я сейчас несу ерунду))
Я: у нас в последнее время общение и правда разладилось
Н: согласен, раньше было душевнее, дружескее
Я: я тебе говорил, что мне не нравится, повторять не буду (как-то на неотвеченное сообщение уже высказывал ему, что формат “встреча раз в 2 месяца и переписка раз в неделю” – не очень).
И мне не совсем понятно, как ты ко мне относишься, то ли я просто друг, то ли я больше чем друг
Н: но сейчас мы в той опасной ситуации, что можно разругаться и даже друзьями не остаться. Для меня ты – друг, с которым можно было чуть больше. Я же не ищу отношений из-за болезни
Я: для меня ты больше, чем друг. Хоть я и прекрасно понимаю, что тебе сейчас не до отношений в полном смысле этого слова. Но без взаимности с твоей стороны мне общаться сложно, а я её в последнее время не видел
Н: мне очень приятно, что я для тебя больше, чем друг. Ещё наверстаем упущенные дни)
Я решаю дать аванс, раз есть какой-то запрос с той стороны. Полторы недели переписки из больницы (интересуюсь самочувствием, болтаем на отвлеченные темы, ну и на пошлые тоже) На следующий день после предполагаемой выписки пишу, узнаю насчёт планов на выходные:
Н: до следующей субботы я работаю, в воскресенье встреча с товарищем.
(Тут бы замолчать, но меня бомбануло)
Я: в переводе – неделю не до тебя, в это время со встречами не приставай
Н: ну я сразу пишу про занятость
Я: с товарищем же есть время видеться. А мне ещё месяц видимо ждать встречи
Н: он с другого города приедет на 1 день, черт возьми!
Я (закрываю наконец решето): ладно, понятно
Н: не дуйся) если получится пораньше в субботу сбежать, я напишу.
Никто мне писать не собирался (такое раза два или три уже происходило – пообещает под щипцами, чтобы я сильно не обижался, и не напишет), а я от этого диалога впал в сильную прострацию. Такого сильного унижения и пренебрежения я уже вынести не мог. Да, можно было бы затихнуть и более ничего не писать и даже не отвечать – и это было бы экологичным уходом – но я подумал, что есть большой риск повторения цикла, он появится тёплый, я растаю и потом снова начну сливаться. Я себя все-таки накрутил и ответил в конце дня следующее:
Я: дуться больше не буду. Ничего не поменялось и видимо вряд ли что-то поменяется. А вот эту канитель, что у нас с тобой, я продолжать больше не хочу. Всего хорошего
(жирная точка, я знаю. Но по-другому восстановить свое растерянное – надеюсь, ещё не до конца – самоуважение я не мог, к тому же близкие друзья, которые были в курсе всей картины, уже давно мне говорили – шли его, об тебя уже вытирают ноги, а ты это позволяешь)
Н: с таким характером точно бы ничего не поменялось. Мне было приятно общаться с тобой с позиции друга, а не парня, но тебе и этого не хватило. Теперь рушится все, что могло быть. Пока.
Понимаю, честно, что я в какой-то степени надеялся на то, что мне что-то предложат (мои щипцы – нет даже клещи), а меня с лёгкостью отпустили, ещё и перевесив вину за то, что ничего не сложилось. Ну и рухнули последние иллюзии на что-то большее, чем дружба. “Розовые очки” застлали мне глаза, оправдывая его поведение болезнью, хотя сильного и стабильного интереса не было изначально. Дружба – ведь тоже понятие растяжимое. Можно дружить близко, видеться раз-два в неделю, к тому же он сам признавался, что с некоторыми друзьями он спал. А такие отношения формата “далёкие приятели” меня не устраивали.
Жалею, что скалок под конец от меня было много, хотя становиться терпилой и ковриком, молча проглатывая или просто дистанцируясь в ответ (опять же моё молчание – щипцы) не совсем не хотелось. В периоды тишины мне удавалось переключиться и не вспоминать (опираться на себя). Нашёл дополнительные опоры – спорт, язык – укрепил отношения с некоторыми друзьями, но опираться на себя получалось до того, пока он сам мне не напишет в тот момент, когда я уже почти оторвался, а после этого новый виток ухода вниз.
2 недели молчания после разрыва, в течение которой я удаляю его из одной соцсети, чтобы не наблюдал за моей жизнью. Перед Новым годом решаю его исключить из общей группы мероприятия, где мы познакомились – не хотелось, чтоб он маячил среди поздравлений.
Через полчаса после удаления приходит сообщение: “спасибо, Д. Твои решения показывают, какой ты человек”
Я не ответил. Вечером он удаляет меня из друзей в последней оставшейся соцсети, я в ответ блокирую там.
Общий друг признался, что Н. ему тогда на меня жаловался “этот плакса меня выгнал из группы”
Надеюсь, без лишних подробностей.
Видимо, для него это все было так, понарошку, несерьёзно.
Перед Новым годом я поздравил Н. в мессенджере: “с наступающим тебя, здоровья. И спасибо за приятные моменты в уходящем году” – “взаимно, пока”.
Понимаю, что все. Грустно, что человек мне дал сначала ложные надежды на что-то большее, а я как дурак влюбился и потом упорно игнорировал “звоночки”. Ошибок с моей стороны было много… Серии сливов, под конец скалочки. Хотя я старался проявлять эмпатию – искренне интересовался здоровьем, старался поддерживать, предлагать какую-то посильную помощь, особенно себя не навязывал, как мне кажется. Тему секса до последнего не педалировал.
Камбэк был бы приятен, но я понимаю, что он маловероятен в этой ситуации, и если и будет, то нескоро. Сейчас пытаюсь оторваться – почти получается, но иногда накатывает.
Источник: Эволюция
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