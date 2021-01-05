По Уэльсу бродит кошка, размером больше лабрадора

05.01.2021, 20:23, Разное

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Загадочное крупное кошачье бродит по Северному Уэльсу (Великобритания), убивая овец и пугая сельских жителей. Его описывают как черного кота, размером больше лабрадора, и за последние несколько недель его видели уже с десяток человек.

Очередной виток в новой истории о загадочных британских огромных кошках, которая начала раскручиваться в конце 2020 года. В Уэльсе уже набралось несколько очевидцев, которые в том числе пытались сфотографировать это странное существо и его следы.

В канун Нового года, кошку темного окраса, размером "больше лабрадора" видели жители регионов Талакр, Флинтшир и других мест северного Уэльса. В декабре 2020 года из той же области в местечке Понтибодкин также видели "большую пуму", перебегающую дорогу.

Самые любопытные сообщения поступили из региона Сноудония в том же северном Уэльсе, там нечто начало нападать на фермерских овец и к данному дню убило уже 10 животных. Два очевидца сообщили об "очень большой кошке".

В прессу Уэльса попали несколько смутных фотографий предполагаемой "пумы", которые изображают существо, похожее на большого черного кота, а также фотографии очень крупных отпечатков его лап.

В Северном Уэльсе над этим делом работает специальная группа исследователей "Puma Watch", которая пытается поймать это неуловимое существо, кем бы оно ни было.

Житель селения Понтибодкин рассказал, что случайно посмотрел в окно и увидел черную кошку, размером с большую собаку. Эта кошка очень быстро бежала по соседнему полю, а потом скрылась из виду. Очевидец убежден, что это была не собака, а именно большая кошка.

Напомним, что на всей территории Великобритании не водится ни одного хищного зверя крупнее лисы, а все волки и медведи истреблены тут много веков назад. Изредка в британских лесах можно увидеть диких лесных котов, но эти животные по размерам лишь чуть-чуть крупнее среднестатистического домашнего кота и они точно не нападают на овец.

Странных больших кошек, похожих на пум или леопардов, в Великобритании видят уже на протяжении многих десятков лет и до сих пор неизвестно, с чем англичане имеют дело.

Высказывалось множество версий, от сбежавших животных из частных или государственных зоопарков, до просто крупных бродячих собак. Но ни одна из этих версий до сих пор не подтверждена на все 100%.

Для сбежавших зоопарковых животных эти существа слишком хитры и скрытны, они практически не оставляют после себя физических следов. Версия о бродячих собаках тоже сомнительна, так как в стране очень хорошо работают службы по отлову бродячих животных и представить себе, что очень крупные бездомные собаки на протяжении многих лет бегают по Великобритании, раздирая овец, очень сложно.