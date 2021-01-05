«Оно двигалось и моргало» – в больничной вентиляции сидело нечто, что напугало пациентку

05.01.2021, 20:19, Разное

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Жительница Австралии на днях перепугала соцсети, когда опубликовала фотографии больничной вентиляции, в которой сидело нечто, что внимательно наблюдало за человеком, лежащим в палате.

Жительница Брисбена Китт Уильямс в начале января 2021 года пришла в больницу, чтобы навестить свою свекровь, и та рассказала ей, что в потолочной вентиляции сидит что-то живое, которое пристально смотрит на нее.

Когда Уильямс присмотрелась к вентиляции, то тоже заметила там чей-то нечеткий контур и внимательные глаза. Она сумела заснять это на свой телефон и позже выложила фотографии на своей странице в фейсбук.

"Оно мигало, двигалось и ясно осматривало комнату. Иногда оно пропадало оттуда, но потом снова появлялось", – написала Уильямс в комментарии к сделанным ею двум снимкам.

"Она (свекровь) чувствовала, как на нее кто-то смотрит и следит за нею. В какие-то моменты она ощущала как что-то касается ее и она думала, что это медсестры приходят к ней в палату, чтобы проверить ее. Но когда она открывала глаза, то никого рядом не видела".

На представленных Уильямс снимках в самом деле можно увидеть что-то через решетку вентиляции, но что это такое сказать было затруднительно. Многочисленные комментаторы высказывали свои версии и одним виделся мужчина со светлыми волосами, а другие считали, что это какое-то животное, к примеру поссум.

Однако и те и другие сошлись во мнении, что вся эта история очень жуткая и что даже если это лишь человек, то получается, что он ползает по узкой вентиляции словно монстр из сериала "Секретные материалы", и подсматривает за пациентками больницы, а порой даже вылезает из вентиляции и трогает их.

"Больницы и в лучшие времена наводили на меня сильный страх, но если бы я сам увидел это в вентиляции, особенно ночью, я бы тут же сбежал оттуда", – написал один из комментаторов.

Чем закончилась вся эта история, неизвестно, так как когда фотографии стали слишком популярны, Китт Уильямс закрыла к ним доступ на своей странице в фейсбук и больше про них ничего не писала.