 

Подоляк заявил, что съемки детей для новогоднего поздравления Зеленского проходили законно

05.01.2021, 20:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Съемки с детьми для новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского проводились с соблюдением всех необходимых процедур и с письменного разрешения их родителей. Об этом “Укринформу” заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Съемки с детьми продолжались в среднем несколько часов. Конечно, с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съемку детей. Ни от одного из родителей нет и не было претензий в сторону съемочной группы”, – подчеркнул Подоляк.

По его словам, дети в сопровождении родителей были приглашены лишь на определенный таймслот – на тот период съемок, когда они появляются в кадре.

“Съемки новогоднего поздравления президента состоялись только 27 декабря в Мариинском дворце и на площади перед Мариинским. Участие детей продиктовано логикой самого поздравления – именно к детям, будущему нашей страны, обращается президент Украины”, – отметил Подоляк.

Зеленский свое обращение по случаю наступления Нового года зачитал в компании детей. Его 31 декабря обнародовал YouTube-канал “Офіс Президента України”.

Критика в адрес главы государства звучала из-за привлечения детей к съемочному процессу. В частности, эксперт по правам ребенка Людмила Волынец заявила, что поздравление Зеленского – это “эксплуатация образа ребенка для достижения прагматичной цели”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Премьер-министр Франции Филипп ушел в отставку

23.11 / Собянин сравнил характер поведения коронавируса осенью и весной

25.06 / “Красный Яр” добился первой победы в новом сезоне чемпионата России по регби

22.12 / В соцсетях запустили пародии на пранк Навального

27.10 / Мишустин: Объявлять о победе над коронавирусом рано

19.08 / Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

28.06 / Аналитик спрогнозировал отказ Apple от зарядных устройств

13.07 / В мире: Украина подталкивает Донбасс к радикальным решениям

30.12 / Sky News – назло коронавирусу — Бельгия включила пиво и шоколад в число незаменимых продуктов

24.06 / Парад и его последствия 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска