 

NASA опубликовало лучшие кадры Земли 2020 года

05.01.2021, 20:16, Новости дня
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Космический центр NASA имени Линдона Джонсона опубликовал двадцать лучших фотографий планеты Земля, сделанных астронавтами, которые работают на Международной космической станции.
Видео с подборкой кадров было опубликовано на YouTube.

– Мужчины и женщины, которые живут и работают на Международной космической станции, делают тысячи фотографий своей родной планеты ежегодно. Мы попросили людей из отдела изучения Земли в космическом центре Джонсона NASA предоставить ряд лучших фотографий нашей планеты, сделанных в течение 2020 года, − говорится в описании к ролику.



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