 

Алиев пообещал за год построить в Карабахе международный аэропорт

05.01.2021, 20:02, Новости дня
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В городе Физули в Нагорном Карабахе в течение 2021 года будет построен международный аэропорт, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места. Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы», – передает слова Алиева РИА «Новости».

Как отметил азербайджанский президент, аэропорт позволит за короткое время прилететь из Физули в Шушу.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.



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