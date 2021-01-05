 

Трамп пообещал «адскую битву» за пост президента

05.01.2021, 20:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену.

Трамп пообещал устроить «адскую битву» за президентское кресло, если демократы «захватят» сенат и Белый дом, передает РИА «Новости».

По мнению американского лидера, у него «отбирают победу», поскольку он имеет «огромный перевес» по результатам голосования.

Напомним, Washington Post сообщала, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа.

В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Великобритания: Навальный почти наверняка был отравлен российскими спецслужбами

02.10 / Новый кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta добрался до дилеров в Индии

14.08 / Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев собрался оспорить итоги выборов в Верховном суде

24.08 / На Мадагаскаре при попытке побега убили 20 заключенных – минюст

25.06 / В ОП рассказали об открытии избирательных участков и мерах по защите здоровья

17.09 / ОЭСР: мировая экономика чувствует себя лучше, чем предполагалось ранее

07.11 / Политолог: Электронное голосование в РФ будет использоваться все шире

04.08 / Суд в Санкт-Петербурге арестовал вдову расчлененного рэпера Картрайта

25.09 / TSMC перейдет на техпроцесс 2-нм

20.09 / Названы основные признаки старения смартфона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска