 

В Крыму указали на захват Украины американцами

05.01.2021, 20:02, Новости дня
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Украина перестала быть самостоятельным государством и находится под внешним управлением, сказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление Службы внешней разведки Украины (СБУ) о возможном вторжении РФ в Херсонскую область.

«Прогнозы свои они делают исключительно судя по себе. Если бы они были в ситуации, в которой оказались крымчане, то однозначно бы наступали. Их прогнозы – это их внутреннее состояние. Относительно захвата Украины, то ее давно захватили американцы. Украина перестала быть независимым государством и полностью управляется извне заокеанскими хозяевами, так что захват страны украинские спецслужбы проспали», – передает словам сенатора РИА «Новости».

Цеков выразил уверенность, что Крым сможет решить проблемы с водоснабжением с помощью Москвы и за счет своих внутренних ресурсов. По его словам, в этом направлении уже ведется серьезная работа.

Ранее в СБУ заявили, что Вооруженные силы РФ потенциально могут «под надуманным предлогом» совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.



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