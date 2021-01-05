 

Мнение: Топ-100 коментаторов 2020

05.01.2021, 19:56, Разное
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По просьбе читателей.
Модератор прислал статистику по комментаторам ЖЖ за 2020-й год.
Топ-100 по количеству комментариев в публикациях в блоге с 1 января 2020 по 31 декабря 2020.

Теперь вы знаете, кто больше всех флудил в 2020-м.
В начале 2021-го проверим и сравним.

PS. По "Видеодрому". Победитель будет объявлен в это воскресенье и тогда же начислен приз в виде годового премиума. Мне понравилось, как это работает. Так что рубрика будет регулярной.

Источник: Colonel Cassad



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