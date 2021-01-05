Футурологи: Пандемия COVID-19 изменит ход развития науки

05.01.2021, 19:52, Разное

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Футурологи убеждены, что пандемия COVID-19 поспособствует изменению хода развития науки. Массовое распространение коронавируса по миру стало самым весомым событием минувшего года.

По словам футурологов, коронавирус ускорит дальнейшее развитие науки. Основная проблема, которая присутствует на сегодняшний день, заключается в нехватке теоретических и практических знаний в области эпидемиологии. Главным приоритетом науки в ближайшее время станет развитие медицинской сферы.

В начале 2021 года должны стартовать национальные исследования. Все эти мероприятия позитивно отразятся на отечественной медицинской системе. Также нельзя забывать о финансовых средствах, которые были выделены из государственного бюджета. Их направят, в том числе, на увеличение заработной платы врачей, лечащих пациентов с COVID-19.