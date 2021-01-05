 

Футурологи: Пандемия COVID-19 изменит ход развития науки

05.01.2021, 19:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Футурологи убеждены, что пандемия COVID-19 поспособствует изменению хода развития науки. Массовое распространение коронавируса по миру стало самым весомым событием минувшего года.
По словам футурологов, коронавирус ускорит дальнейшее развитие науки. Основная проблема, которая присутствует на сегодняшний день, заключается в нехватке теоретических и практических знаний в области эпидемиологии. Главным приоритетом науки в ближайшее время станет развитие медицинской сферы.

В начале 2021 года должны стартовать национальные исследования. Все эти мероприятия позитивно отразятся на отечественной медицинской системе. Также нельзя забывать о финансовых средствах, которые были выделены из государственного бюджета. Их направят, в том числе, на увеличение заработной платы врачей, лечащих пациентов с COVID-19.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Коронавирус: последние новости

21.09 / Медики назвали средство профилактики от болезни Альцгеймера

04.11 / Алика Смехова призналась, что пока не мечтает о внуках

03.01 / Эвелина Бледанс: «Оказывается, я безумно скучаю по овациям зала»

16.07 / Мнение: О шокирующем родстве Ельцина и Путина

02.07 / “Результаты сильно обнадеживают”: Ученые сообщили об итогах испытания РНК-вакцины от коронавируса

29.10 / Мнение: Испытание новой ракеты ПРО на полигоне Сары-Шаган

01.01 / Астрологический прогноз на январь 2021 года

13.07 / Одним из самых доступных 5G-смартфонов может стать Vivo iQOO V2019A

24.07 / Скандалы: Как закалялся Фургал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска