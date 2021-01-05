Исследователи установили шесть четко различимых подтипов преддиабета

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05.01.2021, 19:52, Разное
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Эксперты IDM и DZS смогли определить 6 подтипов преддиабета. Статью опубликовали в издании Nature Medicine.
Специалисты сообщают, что с каждым годом увеличивается число больных с диабетом второго типа. Опасность болезни кроется в том, что она не возникает неожиданно, а люди длительный период находятся на стадии преддиабета. Эксперты полагают, что к 2040 году количество больных диабетом второго типа возрастет до 12 млн.

Существует 6 подтипов состояния преддиабета, но до сей поры нельзя спрогнозировать, будет ли прогрессировать болезнь у людей или нет. Добровольцы в группе 1 и 2 были здоровы. Три из подтипов преддиабета (кластеры 1, 2 и 4) отличаются низкими рисками болезни. Самый низкий риск возникновения болезни был замечен в кластере 2, где участники не имели ожирения. В кластере 4 находились люди с лишним весом, их обмен веществ был условно здоровый.

Оставшиеся кластеры 3,5 и 6 были связаны с повышенными рисками диабета. Добровольцы, которые принадлежали к подтипу 3, производили очень мало инсулина, соответственно имели высокие риски возникновения диабета. Участники в кластере 5 имели ожирение печени и высокие риски диабета, так как их тела имели устойчивость к воздействию инсулина. В шестом подтипе было отмечено, что почки поражаются еще до диагностирования диабета, такие люди имеют и высокую смертность.

Исследователи будут продолжать изучение проблемы и планируют узнать, как такие результаты можно применить для лиц из группы риска. Если эффективность будет доказана, то люди с высокими рисками диабета второго типа смогут получать лечение на ранних стадиях.



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