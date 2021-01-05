Ученые установили зависимость между геномом человека и предрасположенностью к влиянию алкоголя

05.01.2021, 19:52, Разное

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Отечественные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили факторы, способные влиять на предрасположенность к влиянию алкоголя на организмы людей. Выяснилось, что немалую роль в этом аспекте играют генетические особенности человека.

Как объяснила один из руководителей исследования, диетолог и нутрициолог Елена Евдокимова, представляющая организацию АО “Медицина”, в метаболизме алкоголя принимают участие два вида ферментов, называемые алкогольдегидрогеназом и альдегиддегидрогеназом. Им свойственно помогать расщеплению молекул алкоголя с последующим выводом его из человеческого организма. Далее ацетальдегид, обладающий токсичными свойствами, расщепляется до ацетата, а впоследствии – на воду и диоксид углерода. Лишь результатом всех вышеуказанных подпроцессов является окончательный вывод алкоголя из организма. Результат исследования ученых доказал, что на метаболизм алкоголя имеет прямое влияние человеческий геном. При этом люди, обладающие изначально пониженным метаболизмом, более остальных имеют склонность к тяжелому похмелью. Впрочем, как отметили эксперты, при равном количестве выпитых спиртных напитков значение могут иметь также качество употребленного алкоголя и сопутствующего ему питания.

“Вероятность заболеть наиболее высока у людей, которые генетически расположены к канцерогенному эффекту алкоголя. Для них велика вероятность развития рака ротовой полости и горла”, – подчеркнула Елена Евдокимова. Резюмируя, эксперт порекомендовала при употреблении спиртных напитков воздерживаться от их приема на пустой желудок, от пристрастия к большим количествам алкоголя, а также посоветовала ограничивать количество разновидностей выпитого до двух. В случае же проявлений потливости, рвоты, диареи после застолья она призвала употреблять максимально возможное количество питьевой воды.