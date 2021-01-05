В белорусских школах начнут изучать чучхе

05.01.2021, 19:51, Разное

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Министерство образования республики Беларусь приступило к разработке учебной программы по преподаванию в школах страны северокорейских идей чучхе. Такое поручение ведомству дал президент страны Александр Лукашенко.

– Всё, что сейчас творится на улицах Минска и других наших городов, вся эта вакханалия говорит о том, что мы проспали молодежь. Не дали ей вовремя по попе, не поставили вовремя в угол, не ударили как следует дубинкой. Она вся поголовно смотрит на Запад и думает, что жить можно только так, как живут там. А других образцов и знать не хочет. Мы это все должны сломать об колено, и опыт КНДР нам в этом поможет. Что такое идеи чучхе? Это жизнь своим умом, опора на собственные силы и преданность национальному лидеру. Вот это все и нужно воспитывать еще со школьной скамьи, – сказал Лукашенко на заседании правительства.

По словам министра образования Игоря Карпенко, учебная программа, основанная на идеях чучхе, будет полностью готова уже к маю 2021 года. Группа специалистов ведомства в ближайшие дни вылетит в длительную командировку в Пхеньян, где будет изучать местный опыт, а также накапливать теоретический материал для последующего перевода на белорусский язык. Упор будет сделан на труды основателя КНДР Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира. А для подготовки белорусских преподавателей к ведению нового курса в Минск планируется пригласить консультантов из Северной Кореи.

– Если программу быстро утвердят, то мы запустим ее уже со следующего учебного года в старшем школьном звене. Сначала как факультатив в нескольких школах. А через год, когда подготовим побольше компетентных учителей, этот предмет станет обязательным повсеместно. По нему школьники даже будут сдавать выпускные экзамены, – сказал Карпенко.

Министр уточнил, что со временем будет разработана и усложненная программа по изучению идей чучхе для белорусских вузов.