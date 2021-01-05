 

Хорошая женщина! – Личное мнение

05.01.2021, 19:40, Разное
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Когда я стану президентом или — ещё лучше — царицей страны, то закреплю в уголовном кодексе статью о расстрелах. Расстреливать при мне будут не только за воровство и коррупцию, но и за элементарное безделье и равнодушие на рабочем месте.

Вы сейчас скажете, что так я всех своих чиновников расстреляю. Неправда, нескольких я оставлю.


Фото: Соцсети

На фото — моя любимка Светлана Радионова. Красивая женщина, но что для меня важнее — хороший чиновник, который свою жизнь посвятил своему делу.

Сегодня Светлане Геннадьевне исполнилось 44 года. Она Главный государственный экологический инспектор страны. На неё ополчились все — и олигархи-недровыкачиватели, и коррупционеры, живущие на нефтяные откаты.

Радионова отвечает за экологию в нашей стране. Кто-то скажет, что она борется с ветряными мельницами, но лично я так не считаю. Что, кроме экологии, мы можем оставить после себя на Земле?

Загадим планету и сдохнем? Выкачаем нефть и сожжём её в виде бензина в поездках в офис? Спалим леса, всю тайгу, загадим отходами реки, истребим всю флору и фауну?

Так нельзя. И Радионова — чуть ли не единственный чиновник в России, который действительно борется с засранцами, которые делают всё, чтобы её победить.


Фото: Соцсети

Если посмотреть на Светлану не зная того, кто она, то увидим простую женщину. Нежная, хорошая, добрая. Именно такая и должна отвечать за наше общее будущее, наказывая всех тех, кто хочет угробить нам землю.

От всей души поздравляю Светлану с днём рождения! Уверена, она только в начале своего пути. Именно такими и должны быть чиновники будущего — красивыми, честными, неравнодушными к делу, которое делают.

Хорошенькая она, да?

Источник: Лена Миро



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