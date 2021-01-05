Мнение: “Парадокс страсти”

05.01.2021, 19:32, Разное

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Мы должны разобрать с вами одну книгу, чтобы лучше понять, что такое дисбаланс.

В этой книге автор наряду с верными наблюдениями излагает довольно много ошибочных представлений, а так как книга очень популярна и породила большое число книг-последователей, эти ошибочные представления образовали парадигму, мешающую видеть реальность.

Эта книга Дина Делиса “Парадокс страсти. Она его любит, а он ее нет”.

Это хороший автор, в его книге много интересных моментов и смелых догадок.

Эту книгу часто соотносят с моим блогом, потому что автор описывает дисбаланс и даже называет его этим словом.

Но это не открытие автора. Задолго до него о дисбалансе в отношениях, с плюсом и минусом, заговорили гештальтисты. Я обычно ссылаюсь на Фредерика Перлза, но и он не был первым, другие тоже об этом писали, даже Курт Левин, это продукт коллективного мышления. Систему притяжения и дисбаланса описывал еще Аристотель, но он описывал вообще все.

Дин Делис рассказал о дисбалансе широкому кругу читателей-непсихологов, популяризировал эту тему, но упустил много важных моментов, а главное – предложил несколько неверных выводов, и как это часто бывает, широкие массы ухватились за самые неверные выводы, дополнительно их исказив.

Делис не употреблял понятий “плюс” и “минус”, он называл плюсующих партнеров “сильные”, в некоторых переводах “ведущие”, а минусующих партнеров “слабые” или “ведомые”.

До сих пор вы можете читать в письмах, что люди акцентируют на “уходе в минус” как на резкой потере равновесия, опор и ресурсов. А позиции плюса приписывают превосходство и силу. При этом отношение другой стороны совершенно не учитывается. Минус в дисбалансе слаб лишь потому, что второй плюсует, то есть стремится дистанцироваться, ослабить связь. Принципиально именно отношение второй стороны (!). Если на другой стороне тоже минус, стремление к вам навстречу велико, у вас динамический баланс, и ваш минус является положительным подкреплением для минуса партнера. Он видит, что вы его любите тоже и рад вас любить. Дисбаланс плох именно неравновесием влечений. Минус в дисбалансе страдает потому, что его влечение встречает сопротивление, отказ. Дефолт, то есть два плюса, две нелюбви, тоже превращаются в трагедию, когда людей связывают дети, например, а влечения и симпатии друг к другу нет. Если людей ничего не связывает, дефолт не трагедия, а повод разойтись, однако и здесь привычка может нарушать покой и люди будут переживать, что отношения не получились.

Мы видим, что источник проблем в любом случае именно плюс партнера, а не собственный минус. Собственный плюс не даст вам никакого удовольствия, тем более, если у партнера тоже плюс.

Но большинство людей воспринимают плюс как гарантию того, что партнер будет в минусе, поэтому они пишут глупости на тему “как стать плюсом”.

Дин Делис ничего подобного не писал, однако и в его книге встречаются страницы, где суть изложена так неоднозначно, что можно подумать, будто яркая влюбленность сама по себе очень опасна и ведет к дисбалансу.

Вот фрагмент из книги:

“Я сказал Лиз, что главным переживанием в состоянии влюбленности является потеря контроля над собой. И это порождает беспокойство. Она согласилась.

– Знаете, первые несколько встреч с Дагом были просто волшебными – я будто заново родилась. Но потом я начала нервничать, появилось беспокойство о том, какие чувства он ко мне испытывает. Я боялась сделать неверное движение, сказать что-нибудь не то.

Тревога Лиз являлась следствием характерной для позиции «слабого» боязни получить отказ. В отличие от других областей жизни в новом романе она чувствовала себя бессильной, уязвимой, неуверенной в своих силах (а также безумно влюбленной). В начале большинства романтических отношений такие колебания испытывают оба партнера”.

Обратите внимание, автор считает, что в начале отношений, то есть до дисбаланса, оба чувствуют себя очень уязвимыми, бессильными, неуверенными. Он видит проблему слабости и потери контроля в самой влюбленности, даже когда она взаимна.

Но мы хорошо знаем, что в начале отношений люди испытывают эйфорию от влюбленности и пока их влюбленность остается взаимной или кажется им такой, эйфория продолжается, а легкие сомнения только обостряют кайф и увеличивают стремление к близости.

Читаем этот фрагмент дальше.

“«Слабые» стараются сильнее. Ощущение опасности и желание вернуть себе контроль над ситуацией заставляют их прилагать большие усилия, чтобы повысить свою привлекательность. Смысл основных ритуалов ухаживания именно в самоприукрашивании: мы надеваем самые красивые наряды, часами стоим у зеркала, выдумываем меткие фразы, оттачиваем кулинарное мастерство, щедро тратим деньги на подарки, рестораны и романтические мероприятия – словом, делаем себя как можно желаннее. Лиза шутила, что, начав встречаться с Дагом, потратила на дорогую косметику и кремы месячную зарплату.

Цель всех этих усилий – получить эмоциональную власть над любимым человеком и перестать беспокоиться о том, что вас отвергнут, то есть завоевать его любовь.

Но здесь кроется ловушка.

Если вы станете слишком привлекательным для своего избранника – до такой степени, что он явно влюбится в вас сильнее, чем вы в него, – ваши отношения выйдут из равновесия, и вы окажетесь в позиции «сильного». А когда вас пугает отстраненность партнера, вы становитесь «слабым». Это и есть недостающее звено, которого мне не хватало.

Само стремление привлечь другого человека, обрести эмоциональную власть над ним несет в себе опасность нарушить равновесие отношений. Это происходит потому, что чувство влюбленности биохимически сопряжено с ощущением потери контроля. Как только вы почувствуете, что полностью владеете ситуацией, или поймете, что уверены в любви партнера, страсть начинает угасать. Исчезают вызов, стремление завоевывать, эмоциональная искра и восторг влюбленности”

Здесь совсем все плохо.

Залипание локуса контроля на штурманской позиции автор считает нормальным для всех влюбленных. Но лезть другому в голову и постоянно думать, как все могло бы быть, – не норма, и у людей с нормальным локусом такого не бывает. Сливать все свои деньги на иллюзорную ускоренную “прокачку имиджа” – не норма. Пытаться срочно приукрасить свою ОЗ понтами тоже не норма.

А главное не норма – стремление получить эмоциональный контроль над другим вместо того, чтобы получить этот контроль над собой – успокоиться, начать действовать и мыслить в границах, вернуть себе равновесие, перенеся внимание на доступные дела вместо того, чтобы предаваться иллюзиями и внутренним диалогам. Делис, похоже, считает, что обрести над собой контроль нельзя, пока этот контроль не обретен над любимым, то есть воспринимает любовь как слияние, где себе и второму отказано в субъектности.

Почти во всех популярных книгах, где авторы пытаются описывать любовь, они исходят из представления, что все одинаковые и разницы в устойчивости людей нет, поэтому в таких описаниях все одинаково быстро теряют равновесие, но мы уже хорошо знаем, что от любви теряют равновесие только рыбы, нерыбы нет, а рапаны вообще не имеют этого равновесия никогда, даже когда не любят. Из-за зеленого винограда они имеют только иллюзию равновесия, пока виноград не упадет.

Всегда, когда психологи не видят, что люди отличаются внутренней структурой личности, они ничем не могут помочь. Помочь человеку можно только через изменение, через укрепление его внутренней структуры, а если считать, что в одних и тех же обстоятельствах все всегда будут вести себя одинаково, работать не с чем. Помочь человеку невозможно. И работа идет над тем, как вовремя “заметить звоночки и бежать”. А вы знаете, что сбежать никто никуда не может, разве что в свои же иллюзии.

На самом деле конечно человек с нормальным локусом контроля и хорошими границами способен любить без потери равновесия и без слива, и любя он становится намного более привлекателен, чем когда равнодушен, поэтому его любовь вызывает ответную любовь.

Ну и самое главное в последнем фрагменте из книги.

Автор пишет, что стремление обрести эмоциональную власть над другим несет в себе опасность.

Но в качестве опасности описывает не слив и не потерю равновесия, как всегда и бывает при широко открытой хлеборезке, а переворачивание дисбаланса!

Представьте себе, минус в дисбалансе тратит всю свою зарплату на косметику, бегает за избранником и выносит ему мозг ревностью, а опасность автор описывает как то, что он может стать плюсом в этих отношениях:

“Само стремление привлечь другого человека, обрести эмоциональную власть над ним несет в себе опасность нарушить равновесие отношений. Это происходит потому, что чувство влюбленности биохимически сопряжено с ощущением потери контроля. Как только вы почувствуете, что полностью владеете ситуацией, или поймете, что уверены в любви партнера, страсть начинает угасать”

Это очень коварный абзац, хотя он и состоит из одних глупостей. Этот абзац обещает всем компенсацию в результате стараний.

Стремление привлечь другого человека не дает власть над ним. Такое ваше стремление дает власть над вами.

Но коварство этих слов заключается в том, что автор как бы говорит: каждый, если постарается, может обрести власть над возлюбленным, но, обретя контроль, разлюбит его, потому что любовь – это потеря контроля.

Так он дает корм сразу всем коронам и зеленому винограду.

Ничего подобного в отношениях, конечно, нет. Теряют равновесие люди не от любви, а от плохого локуса контроля. Они хотят подчинить и присвоить того, кто понравился, и видя, что ситуация уходит из-под контроля, вцепляются в другого еще сильней, верят, что их крепкая хватка позволит его добиться и подчинить. Из-за этого они сливаются, приходят в неадекват и становятся такими противными, что любить их никто уже не может, ни этот партнер, ни другие. Вот почему после сливов образуется вакуум. Вы слишком неприятны, для всех, и пока не вернете стены и крышу на место, будете похожи на развалюху, с которой никто не хочет иметь дело.

Разве честно обвинять в этом любовь?

Разве красиво считать, что из-за любви вы превратились в голодных монстров?

Любовь всего лишь поманила вас легким обещанием счастья, а ваша хлеборезка с готовностью распахнулась так, что вы два месяца или даже два года гнались за этим счастьем с щипцами и скалками, размахивая и крича “хочу, дай!” Вы нормальный?

Сейчас я приведу несколько историй из книги Дина Делиса. Он считает эти истории иллюстрацией того, как дисбаланс сам по себе делает человека неадекватным и как сама по себе влюбленность делает человека слабым.

Многие читающие мой блог до сих пор думают, что дисбаланс и даже просто минус искажают нормальное положение локуса и делают границы плохими.

Но этого не происходит, друзья.

Дисбаланс вскрывает и подчеркивает ваши проблемы, но никогда не порождает их. Минус помогает существующей короне расти, но не сам по себе минус, а съезжающий в минусе локус контроля.

Более того, при нормальном положении локуса, большой дисбаланс вообще не грозит. Максимум, у вас может быть временный небольшой дисбаланс. А в остальное время вы обречены на отношения в балансе.

Люди с хорошим локусом контроля обречены на взаимную любовь.

Вот что вы должны запомнить, если собираетесь продолжать читать мой блог. Без этой отправной мысли, делать здесь нечего.

Прочитайте фрагменты из книги “Парадокс страсти”, друзья, и опишите, что на самом деле происходило с героями.

1.

“Конечно, парадокс страсти – явление не новое. Наверное, самый лучший пример привел Лев Николаевич Толстой в своем великом романе «Анна Каренина», который я очень люблю. Любовники – Анна и молодой граф Вронский – достигают удивительных высот страсти отчасти потому, что обстоятельства не позволяют им по-настоящему быть вместе. Но, как только Анна беременеет от Вронского и уходит от мужа, страсть графа идет на убыль.

Анну начинает снедать чувство неуверенности, превращающее ее любовь в одержимость ревностью и приводящее к трагической развязке.

Эта динамика развития отношений универсальна. Она всегда была с нами и никуда не денется. Но сейчас, в век поздних браков, люди часто вступают в романтические отношения, а это означает, что они неоднократно попадают в ловушку страсти. У меня есть клиенты, которых любовь ранила не один раз, сделав их эмоционально изолированными вечно «сильными» партнерами. Я постоянно встречаю деловых женщин, откладывающих брак ради карьеры, а когда им переваливает за тридцать, начинающих паниковать и занимать на брачном рынке позицию «слабого»”

2.

“Когда влюбленный осознает, что партнер привлекательнее, чем он сам, тревоги и волнения ухаживания, маскируемые удовольствием, приобретают неприятный привкус. Пол убедился в этом на рождественской вечеринке:

– Я так разволновался, что не мог придумать ничего умного, хотя мне хотелось как-то поучаствовать в веселом разговоре. Вместо этого я стоял там как идиот, который по недоразумению оказался рядом с самой красивой девушкой на вечере. Зайди речь о трудных вопросах налогового законодательства, все было бы в порядке. Но компания, как назло, вспоминала рок-концерты, куда они ходили в старших классах. А я в те годы любил камерную музыку. Попытавшись обратить все в шутку, я получил от собравшихся ужасную «прохладно-вежливую» реакцию.

Неожиданно Полом овладело ощущение своей неадекватности. Ему показалось, что он недостаточно привлекателен, заметно косноязычен и не способен удержать интерес Лоры, и это многократно усилило естественный страх оказаться отвергнутым. Пола обуревали беспокойство и бессилие. В таком эмоциональном состоянии умение общаться изменило ему. Позже, когда они вернулись домой, у него впервые появились проблемы в постели. Жертвы, попавшиеся в клещи позиции «слабого», обычно теряются в ситуациях, требующих уверенного поведения”

3.

“Как это обычно бывает, ответственность за дом и воспитание детей легла на женщину – Бет. Майлс вечно занят в ресторане, ему не надо было выбирать между ребенком и карьерой, и он не чувствовал по этому поводу вины, гнева или отчаяния. Поскольку Бет оказалась в роли матери и домохозяйки, Майлсу, как и большинству мужей, досталось более привлекательное и социально устойчивое положение мужчины, летящего к вершинам карьеры. Независимость и самооценка Бет таяли, а Майлс приобретал все большую свободу действий и вес в обществе.

Неустранимые различия в образе жизни жен и мужей создают благодатную почву для парадокса страсти. Более низкий статус материнства в нашем обществе вместе с социальным давлением, вынуждающим мужчин стремиться к супердостижениям, часто разрушает гармонию между в общем равными партнерами.

Потеря власти в отношениях начала сказываться на Бет вскоре после начала декретного отпуска:

– Я оказалась совершенно не готова к тому, что уход с работы будет таким шоком. В декрет я вышла за две недели до родов, а надо было за месяц. К концу последней недели я просто сходила с ума. Я набрала 25 килограммов и стала похожа на кашалота.

При моем появлении в ресторане все умолкали. Я ощущала двойной удар по своему статусу: я по сути не только была безработной, но и выглядела толстой и усталой. Все это заставляло меня испытывать сильное чувство уязвимости и незащищенности, да и симпатичные официантки вокруг тоже не прибавляли мне самооценки. К тому же сдержанность Майлса не улучшала ситуации. Чтобы как-то компенсировать все эти волнения, я решила написать в декрете «свой роман». Смешно! Я едва справлялась с работой по дому…”

4.

“Пара находилась в состоянии шаткого равновесия, пока обоим удавалось скрывать свои истинные потребности. Однако тревога Деборы стала слишком сильной, и баланс нарушился. Кульминация наступила во время семейного праздника:

– Я пригласила Джонатана к своим родителям на День благодарения, и мне показалось очень странным, что ему там явно было неуютно. У меня очень теплая и дружелюбная семья, а он вел себя неприветливо. После праздника мы переночевали у меня, но он казался каким-то холодным. Я была сбита с толку: к этому моменту я сходила с ума от Джонатана, мечтала о браке, а он все никак не признавался в любви, заставляя меня страдать от неопределенности. Потом я подумала: «Да он просто ждет повода» – и решила намекнуть ему на свои чувства – терять мне и так было нечего. Я сказала, что влюбилась в него, но услышала в ответ, что он находится в замешательстве, что ему необходимо побыть в одиночестве и что мы поговорим об этом позже. Тогда я запуталась окончательно.

Джонатан расценил предложение Деборы как непрошеный намек на близость и серьезные отношения:

– Стало ясно, что Дебора хочет от меня все больше и больше. Когда она прямо пригласила меня на День благодарения в свою семью, я понял: эта ноша слишком тяжела для меня. Впоследствии я был честен с ней и признался, что это просто «не мое». У меня было ощущение, будто все только и делают, что примеряют на меня роль члена семьи. На следующее утро Дебора вынуждала меня признаться ей в любви. Если я люблю, то говорю об этом сам, но не терплю, когда мне намекают, – по-моему, это лицемерие. Так или иначе, я испытал своего рода шок, и мне нужно было немного побыть наедине с собой.

Проявившиеся личностные различия породили ситуацию, в которой Джонатан, от природы более холодный, стал контролирующим «сильным», а Дебора, которую страстно тянуло к близости, – «слабой»”

