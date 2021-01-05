Мнение: О веском поводе для гордости за Путина

05.01.2021, 19:28, Разное

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Подводя итоги 2020 года, я совершенно искренне считаю, что каждый истинный запутинец должен, нет, просто обязан испытывать непреходящее чувство гордости за своего кумира. Который снова ловко всех переиграл.

Даже на финансовом рынке, который вообще очень сложен для любых таких игр.

Вот веское тому доказательство новой #победы самоизолированного вождя.

По итогам года #нефть упала в цене на 22,5%. На самом деле, в сопоставимом измерении – ещё больше: ведь из-за добровольного сокращения нефтяного экспорта #Россия потеряла в нефтегазовых доходах дополнительные 10%.

А российский #рубль подешевел к американскому доллару только на 16,6%

То есть, он практически отвязался от мирового рынка нефти за такой сложный ковидный год!

Нет, конечно же, было бы лучше, если бы российская валюта изменилась не так сильно. Тогда бы и цены на сахар, масло и проч. не пришлось бы сдерживать. И с импортированной инфляцией ситуация была бы попроще. Но всё равно…

Правда, рубль оказался в числе самых худших мировых валют по результатам – но не худшей же! Аргентинский песо и бразильский реал пострадали куда сильнее, да и турецкая лира тоже. С другой стороны, валюты таких нефтедобывающих стран, как Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия девальвировались совсем незначительно. Тут рубль, конечно, стал жертвой реализовавшихся и потенциальных геополитических рисков. Например, отравление оппозиционера и блогера Алексея Навального стоило не меньше 10% курса. Но ведь обошлось же без худшего!

И этим тоже можно гордиться. Гнать на продажу за рубеж зерно, пеньку, лес…

Так победим?