 

Лещенко: Верховный Суд поставил точку в истории “вмешательства” Украины в выборы в США

05.01.2021, 19:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Верховный суд Украины закрыл дело в отношении бывшего народного депутата Сергея Лещенко и директора НАБУ Артема Сытника о вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.  

Заседание суда прошло 24 декабря 2020 года.

“Никаких доказательств или аргументов, которые бы свидетельствовали о реальном нарушения прав или законных интересов истца со стороны ответчика, народным депутатом Украины Бориславом Розенблатом не приведено”, – говорится в решении.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда постановил изменить только мотивы решения предыдущей инстанции, Окружного админсуда, но оставил его в силе. 

Лещенко прокомментировал решение суда  в своем Facebook.

“Чтобы усилить вымышленную “теорию заговора”, возглавляемый Павлом Волком Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Розенблата. Именно на это решение, как на факт вмешательства в избирательную компанию США, ссылался адвокат Трампа Руди Джулиани, назвав меня врагом Трампа в эфирах Fox News и CNN. На это решение ссылалась вся российская пропаганда как на доказательство вмешательства в выборы 2016 – но не России, а именно Украины… Точку в этой истории поставил Верховный Суд”, – заявил экс-нардеп. 

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/4819382478132382

В марте 2019 года внефракционный нардеп Борислав Розенблат обвинил директора НАБУ Артема Сытника в передаче штабу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон информации из “черной бухгалтерии” Партии регионов во время выборов в США в 2016 году. О документах “черной бухгалтерии” Партии регионов стало известно в конце мая 2016 года. Часть этих документов опубликовали Лещенко и главный редактор “Украинской правды” Севгиль Мусаева-Боровик.

В декабре 2018 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск, признав действия Сытника и Лещенко противоправными. Однако через год Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда.

Верховный суд 24 декабря 2020 года оставил отмену в силе. Это постановление не подлежит обжалованию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / В КГГА рассказали, как будут работать новогодние локации в столице

13.10 / Fox News – у Байдена не было бы шансов против Трампа, если бы не многолетняя ложь СМИ

01.08 / Глава МИД Украины пояснил, почему Киев не разрывает дипотношения с Москвой

06.09 / МИД Украины осудил «травлю» и «распятие» Фокина

24.06 / Болтон заявил о готовности дать показания в Конгрессе против Трампа

15.11 / В США назвали Т-90 «экспортным хитом» среди российского оружия

03.07 / Сенатор США захотел заставить Трампа рассказать о собственности за рубежом

29.08 / Сенатор Рэнд Пол заявил, что ему угрожали подкупленные анархисты

13.07 / В Азербайджане оценили угрозу боев на границе с Арменией для стратегических нефтепроводов

05.01 / США обвинили Иран в «ядерном шантаже»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска