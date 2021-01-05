В украинских школах начали вводить электронные дневники и журналы

05.01.2021, 19:24, Новости дня

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Министерство образования и науки Украины 5 января объявило о начале внедрения в школах модуля E-Journal, который предусматривает создание электронных классных журналов и электронных дневников.

Модуль E-Journal является частью модернизированной государственной системы АИКОМ по сбору, хранению и управлению данными и создан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации в сфере образования.

Сервис позволяет получать данные об учениках, расписании уроков, списках посещения, домашних заданиях и тому подобное. Информация будет вноситься учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней.

Родители в режиме онлайн в электронной дневниках будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровне его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики – получать задания, следить за расписанием и тому подобное.

Разработка модуля E-Journal началось еще осенью 2020 года. После доработки модуль соответствующим приказом МОН был введен в промышленную эксплуатацию и открыт для использования участниками образовательного процесса.

Как отмечают в министерстве, за первые дни работы сервиса в открытом режиме к нему подключились более 100 школ.

Сейчас Институт образовательной аналитики получил обращение от высших учебных заведений и заведений профессионально-технического образования о желании использовать функционал государственных электронных дневников и журналов и работает над реализацией этой задачи.