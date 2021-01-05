 

“Появилось много злых людей”. Кошевой в поле записал обращение

05.01.2021, 19:24, Новости дня
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Украинский шоумен, участник студии “Квартал 95” Евгений Кошевой считает, что в 2020 году появилось много злых людей, которые пытаются обращать на себя внимание. Об этом он заявил в своем видеоролике, разместив его 1 января на своей странице в Instagram ролик.

По словам Кошевого, ролик является попыткой подвести итоги 2020 года. На видео Кошевой запечатлен на фоне чистого поля в спортивном костюме с сумкой наперевес.

“Все в конце 2020 года подводят итоги. Хочу сказать одну вещь – в этом году появилось очень много злых людей, которые пытаются обращать на себя внимания. Помните, что злые люди слабые, а добрым быть гораздо сложнее. Желаю быть добрыми в 2021 году”, – заявил актер.

Кошевой родился в 1983 году в поселке городского типа Ковшаровка Харьковской области. С 2000-го по 2005 год он был участником команды КВН “Ва-Банкъ” (Луганск). С 2005 года – участник шоу студии “Квартал 95”: “Вечерний квартал”, “Вечерний Киев“. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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