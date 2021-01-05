Вышли важные обновления для смартфонов Google Pixel

05.01.2021, 19:12, Новости дня

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Целый ряд моделей смартфонов Google Pixel получили важные обновления программного обеспечения, которые позволили наконец-то «починить» устройства.

Ранее в сети появлялось множество сообщений о возникающих проблемах после перепрошивки.

Теперь обновления позволили улучшить системные звуки в пятом Pixel и избавиться от посторонних шумов в модели 4а. Также удалось устранить неполадку, возникавшую при автоматическом регулировании яркости экрана, который теперь нормально разворачивается в зависимости от того, как его держит пользователь. Наконец, решена проблема с несанкционированными перезагрузками и непонятными звонками, поступающими от абонентов виртуальных операторов.