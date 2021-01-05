В России могут запретить пьяную поножовщину после 22:00

05.01.2021, 19:11, Разное

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На первом в 2021 году заседании Общественной палаты обсуждался вопрос сохранения жизни и здоровья россиян в повседневной жизни и во время новогодних праздников. По итогам обсуждения эксперты сошлись во мнении, что для снижения травматичности необходимо внести изменения в Уголовный кодекс и запретить поножовщину после 22:00.

«Именно поножовщина является причиной всех наших бед, в том числе, и в демографии. Почему люди такое делают? Нельзя всё валить исключительно на алкоголь. Как и в большинстве случаев, причина в безнаказанности и вседозволенности. Мы многое прописали в УК, но конкретного наказания за поножовщину там нет, вот народ и думает, что если не запрещено, то разрешено. А вы вдумайтесь: за превышение уровня шума в вечернее время наказание законом предусмотрено, а за поножовщину – нет. Абсурд. В то же время на Западе наказание за поножовщину весьма серьёзное, хоть она там встречается гораздо реже», – сказал член Общественной палаты Александр Малькевич.

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества предложил полностью запретить поножовщину на территории России, но против выступили правозащитники, апеллировавшие к тому, что «поножовщина является частью культурного кода россиян».

«Если поножовщина безопасна, зачем её запрещать. Тем более, если не задеты жизненно важные органы. Поножовщина, так же, как и приём алкоголя – национальная традиция. Мы же не можем взять да не пущать. Давайте сделаем, как со спиртным, временные ограничения. Например, запретим поножовщину с 22:00 до 8:00», – предложила правозащитница Екатерина Манько.

По итогам заседания было принято обращение общественников в Минюст, где должны в ближайшее время рассмотреть инициативу.