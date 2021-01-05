 

США ввели санкции против иранских металлургических компаний

05.01.2021, 19:10, Новости дня
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Министерство финансов Соединенных Штатов ввели во вторник санкции против иранских компаний, занимающихся производством стали. В санкционный список вошли 16 предприятий, включая дочерние компании в Китае, Великобритании и Германии.

«Сегодняшние действия были предприняты в соответствии с указом правительства, которым вводятся санкции в отношении нескольких секторов иранской экономики, включая сталелитейный сектор, который продолжает приносить значительный доход иранскому режиму», – говорится на сайте минфина США.

В числе попавших под санкции такие компании, Bonab Steel Industry Complex, Gilan Steel Complex, Khazar Steel Co., Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel . Кроме того, они введены против одного гражданина исламской республики. Как отмечается в сообщении ведомства, «металлургический сектор Ирана является важным источником доходов иранского режима, принося богатство его коррумпированным лидерам и финансируя ряд гнусных действий, включая распространение оружия массового поражения и поддержку иностранных террористических групп».

Ранее США ввели санкции против иранской разведки за «похищение» американца Левинсона

Во вторник официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо.



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