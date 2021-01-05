США ввели санкции против иранских металлургических компаний

05.01.2021, 19:10, Новости дня

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Министерство финансов Соединенных Штатов ввели во вторник санкции против иранских компаний, занимающихся производством стали. В санкционный список вошли 16 предприятий, включая дочерние компании в Китае, Великобритании и Германии.

«Сегодняшние действия были предприняты в соответствии с указом правительства, которым вводятся санкции в отношении нескольких секторов иранской экономики, включая сталелитейный сектор, который продолжает приносить значительный доход иранскому режиму», – говорится на сайте минфина США.

В числе попавших под санкции такие компании, Bonab Steel Industry Complex, Gilan Steel Complex, Khazar Steel Co., Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel . Кроме того, они введены против одного гражданина исламской республики. Как отмечается в сообщении ведомства, «металлургический сектор Ирана является важным источником доходов иранского режима, принося богатство его коррумпированным лидерам и финансируя ряд гнусных действий, включая распространение оружия массового поражения и поддержку иностранных террористических групп».

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