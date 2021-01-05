 

Певица Кравец прокомментировала гей-скандал с Цискаридзе

05.01.2021, 19:10, Новости дня
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Актриса и певица Алена Кравец возмутилась реакцией общественности на появившиеся в Сети фотографии, на которых запечатлена интимная сцена с участием хореографа Николая Цискаридзе и неизвестного мужчины. По мнению Кравец, вместо осуждения людям следовало бы порадоваться за артиста.

«Все так обсуждают, как один мужик в спальне сношает другого, что кажется, будто вокруг такие пуритане и святые. Меня всегда удивляет, с каким упоением люди копаются в чудом грязном белье и заглядывают в замочную скважину. Даже если на этих кадрах и Цискаридзе, так что, он не человек?!  У человека есть половая жизнь, радоваться надо за него!», – цитирует певицу Собеседник.ru.

Как считает Кравец, подобные кадры могут вызвать возмущение только у тех, «у кого в койке все плохо». Она заявила, что тратить энергию нужно не на «обличение геев», а на то, что помогает изменить жизнь в лучшую сторону. «Дорогие мои критики, заведите себе мужиков и тратьте ваш пыл в кровати!», – посоветовала Кравец.

Также певица усомнилась в подлинности фотографий, предположив, что кадры смонтированы. По ее мнению, Цискаридзе не настолько глуп, чтобы хранить подобные фотографии в телефоне.

Ранее в Сети появились кадры с двумя обнаженными молодыми мужчинами, один из которых очень похож на Цискаридзе.



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